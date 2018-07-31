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СМИ: В Минсельхозе предлагают выделить молочной продукции в магазине отдельную полку
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СМИ: В Минсельхозе предлагают выделить молочной продукции в магазине отдельную полку 

RT на русском 1 час назад
Министерство сельского хозяйства России предлагает выделить продукции, состоящей исключительно из молока, отдельную полку в магазинах.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что в министерстве полагают, что таким образом эти товары будут выделяться на фоне тех, в которых есть и другие компоненты — например, пальмовое масло. Это также позволит покупателям не тратить время на изучение состава продукта.
В пресс-службе ведомства указали изданию, что правительство поручило Минпромторгу и Минсельхозу подготовить предложения об изменении действующего законодательства, которые коснутся размещения в торговых сетях молочной и молокосодержащей продукции. В последних до половины животных жиров может быть заменено на растительные — например, на пальмовое масло.
В январе портал «Юга.ру» передавал, что власти Крыма призвали маркировать продукцию с добавлением пальмового масла.
RT на русском: последние новости
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