31 июля — День малинового пирога

Несмотря на то, что праздник штатовский, считается, что россиянам он очень кстати. Ведь именно сейчас на всех дачных участках страны сгибаются под тяжестью созревших ягод ветки малинника. Само время и варенье варить, и впрок сушить целебную ягоду, и конечно, в честь праздника, пироги малиновые печь. Рецептов выпечки с малиной на самом деле великое множество — от обычных пирожков с малиновой начинкой, до вычурных многослойных тортов. Вспоминая вчерашний день, стоит сказать, что среди чизкейков тоже есть малиновый, и его вполне можно считать в какой-то степени пирогом. Но сегодня мы попробуем приготовить малиновый пирог, который является именно российской кулинарной гордостью. Дело в том, что сестры Цветаевы, Анастасия и наша знаменитая поэтесса Марина, всегда пекли на литературные вечера особый пирог. Основа у пирога всегда была из песочного теста, в начинку шла малина и всё заливалось сметанным кремом. Литераторы млели не только от стихов прославленной поэтессы, но и от чая с нежным и воздушным десертом. Итак, знаменитый цветаевский пирог с малиной. Понадобится:

Сметана ½ стакана + 1 стакан в заливку;

Сливочное масло 150 грамм;

Разрыхлитель 1 чайная ложка;

Сахар ½ стакана + 1 стакан в заливку;

Мука 2 стакана + 2 столовых ложки в заливку;

Яйцо 1 штука;

Малина 400 грамм.

— Смешиваем сахар со сметаной;

— Растапливаем сливочное масло;

— Выливаем масло к сметанной массе и хорошо перемешиваем;

— Вымешиваем тесто, добавляя муку и разрыхлитель;

— Распределяем тесто по всей поверхности предварительно смазанной формы для выпекания с высокими бортиками;

— Смешиваем яйцо с сахаром, мукой и сметаной;

— Активно перемешивая массу венчиком, избавляемся от комочков;

— Распределяем малину по основе пирога и заливаем ее сметанным кремом;

— Помещаем будущий пирог в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 -50 минут, периодически проверяя тесто спичкой;

— Достаем и остужаем пирог;

— Перекладываем на блюдо и зовем всех пить чай!

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