Несмотря на то, что праздник штатовский, считается, что россиянам он очень кстати. Ведь именно сейчас на всех дачных участках страны сгибаются под тяжестью созревших ягод ветки малинника. Само время и варенье варить, и впрок сушить целебную ягоду, и конечно, в честь праздника, пироги малиновые печь. Рецептов выпечки с малиной на самом деле великое множество — от обычных пирожков с малиновой начинкой, до вычурных многослойных тортов. Вспоминая вчерашний день, стоит сказать, что среди чизкейков тоже есть малиновый, и его вполне можно считать в какой-то степени пирогом. Но сегодня мы попробуем приготовить малиновый пирог, который является именно российской кулинарной гордостью. Дело в том, что сестры Цветаевы, Анастасия и наша знаменитая поэтесса Марина, всегда пекли на литературные вечера особый пирог. Основа у пирога всегда была из песочного теста, в начинку шла малина и всё заливалось сметанным кремом. Литераторы млели не только от стихов прославленной поэтессы, но и от чая с нежным и воздушным десертом. Итак, знаменитый цветаевский пирог с малиной. Понадобится:
Сметана ½ стакана + 1 стакан в заливку;
Сливочное масло 150 грамм;
Разрыхлитель 1 чайная ложка;
Сахар ½ стакана + 1 стакан в заливку;
Мука 2 стакана + 2 столовых ложки в заливку;
Яйцо 1 штука;
Малина 400 грамм.
— Смешиваем сахар со сметаной;
— Растапливаем сливочное масло;
— Выливаем масло к сметанной массе и хорошо перемешиваем;
— Вымешиваем тесто, добавляя муку и разрыхлитель;
— Распределяем тесто по всей поверхности предварительно смазанной формы для выпекания с высокими бортиками;
— Смешиваем яйцо с сахаром, мукой и сметаной;
— Активно перемешивая массу венчиком, избавляемся от комочков;
— Распределяем малину по основе пирога и заливаем ее сметанным кремом;
— Помещаем будущий пирог в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 -50 минут, периодически проверяя тесто спичкой;
— Достаем и остужаем пирог;
— Перекладываем на блюдо и зовем всех пить чай!
День жевательного мармелада «желейные бобы» в США.
День жевательных червячков мы уже отмечали, а теперь день желейных бобов Jelly Beans — крайне популярных не только в США, но и во многих странах мира конфеток в форме бобов. Выпускает их фабрика сладостей Jelly Belly — одна из гигантских корпораций, наводняющая рынок великим множеством сортов кондитерских радостей.
Но самое необычное в Jelly Beans — это их вкусы, количество которых давно перевалило за сотню. Помимо фруктовых, шоколадных и пряных вкусов, Jelly Beans выпускаются со вкусом поп-корна, пива, чизкейка, шампанского или перца чили. Помимо этого, желейные бобы прославились еще и тем, что после книг и фильмов о Гарри Поттере, который ел конфеты с необычными вкусами, отправляясь первый раз на поезде в Хогвартс, на рынок выбросили конфеты с аналогичной начинкой, то есть со вкусами блевотины и соплей,. Называются они Bertie Bott’s Jelly Beans, а при желании, вы можете к ним купить шоколадную жабу или крысу. Все как в знаменитой книге. После такого неоднозначного опыта, маркетинговый эффект был ошеломительным. В корпорации сделали соответствующие выводы и фабрика Jelly Belly начала выпуск конфет со вкусом прокисшего молока, ношеных подгузников, собачьего корма, тухлого сыра, и даже «с запахом скунса». Так появилась игра jelly bean boozled, завоевавшая умы молодежи. Суть игры в том, что вы покупаете коробочку конфет, вкусы которых перечислены на упаковке, но по цвету бобов угадать какой с чем у вас не получится. Это вкусовая русская рулетка — может достаться вкус «чизкейка», а может — «вонючие трусы». Тинейджеры веселятся на таких дегустациях от души!