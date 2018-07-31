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Костромской сыр теперь можно будет делать только в Костроме
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Костромской сыр теперь можно будет делать только в Костроме 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромская область, наконец, может запатентовать название «Костромской сыр», узнал KOSTROMA.TODAY. Новое понятие вводится в Гражданский кодекс.
Называется оно «географическое указание товара» и станет объектом охраны интеллектуальных прав. Проще говоря, теперь производители в нашем регионе смогут запатентовать название «Сыр, сделанный в Костромской области» и указывать это на упаковке и в рекламе.
Сейчас прилавки завалены «костромским» сыром, который сделан в других регионах.
Как пишет «Российская газета», производители, не имеющие специального патента, использовать географическое указание не смогут.
Таким же образом производитель сможет запатентовать и другие бренды, которыми славится. Например, «золото Костромы».
Бренд «Костромской сыр» регион пытался отвоевать уже много лет, но все это время у него ничего не получалось — сыр «Костромской» изготавливали все желающие. Теперь у области есть все шансы.
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