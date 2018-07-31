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Рецепт дня: салат капрезе с дыней
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Рецепт дня: салат капрезе с дыней 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
220 calories
Салат капрезе с дыней
Идеальная итальянская закуска, которую можно приготовить для летнего ужина с друзьями. Салат капрезе с дыней СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 220 ккал
Ингредиенты
Сыр (буррата) 3 шт. Дыня 500 г Базилик (листья) 1 стакан Ветчина (прошутто) 6 ломтиков Масло (оливковое) 1/4 стакана Мёд 2 ст. л. Лимон (сок) 1 ст. л. Уксус (бальзамический) 1 ст. л.
Сформируйте шарики из дыни с помощью ложки для мороженого.
Каждый шарик бурраты разрежьте пополам и положите по половинке на дно прозрачных стаканов.
Сверху выложите несколько шариков дыни и ломтик прошутто в каждый стакан. Уберите стаканы в холодильник, пока готовите заправку.
Для заправки смешайте в блендере листья базилика, оливковое масло, мёд, лимонный сок и бальзамик.
Охлаждённый капрезе заправьте готовой смесью и подавайте на стол.
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