Рецепт дня: салат капрезе с дыней

220 calories

Салат капрезе с дыней

Идеальная итальянская закуска, которую можно приготовить для летнего ужина с друзьями. Салат капрезе с дыней СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 220 ккал

Ингредиенты

Сыр (буррата) 3 шт. Дыня 500 г Базилик (листья) 1 стакан Ветчина (прошутто) 6 ломтиков Масло (оливковое) 1/4 стакана Мёд 2 ст. л. Лимон (сок) 1 ст. л. Уксус (бальзамический) 1 ст. л.

Сформируйте шарики из дыни с помощью ложки для мороженого.

Каждый шарик бурраты разрежьте пополам и положите по половинке на дно прозрачных стаканов.

Сверху выложите несколько шариков дыни и ломтик прошутто в каждый стакан. Уберите стаканы в холодильник, пока готовите заправку.

Для заправки смешайте в блендере листья базилика, оливковое масло, мёд, лимонный сок и бальзамик.

Охлаждённый капрезе заправьте готовой смесью и подавайте на стол.

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Запись «Рецепт дня: салат капрезе с дыней» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.