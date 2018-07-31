Картофель-гармошка, идеальное блюдо для чугунной сковороды

Запеченный картофель можно подать весьма оригинальным способом, нарезав его не на отдельные кусочки, а всего лишь сделав по всей длине надрезы. В Швеции такое блюдо называется Хассельбек, у нас же больше прижилось — картофель-гармошка. Готовится блюдо просто и быстро: вам всего лишь нужно немного сливочного масла с травами и хорошая чугунная сковорода.

Ингредиенты:

8 шт. желтого картофеля 8 ст.л. растопленного сливочного масла 4 зубчика чеснока 4 ст.л. мелко нарезанных трав: петрушка, тимьян, розмарин 4 ст.л. натертого пармезана Соль, черный перец по вкусу

Приготовление:

Духовку разогрейте до 220 °C. Картофель тщательно вымойте. С каждой картофелины по длине срежьте небольшой слой, чтобы картофель можно было поставить на поверхность. Поставив картофель на рабочую поверхность, сделайте на расстоянии примерно 0,3 см. друг от друга, не доходя несколько мм до «основания» картофеля, надрезы. В результате картофель должен быть похож на развернутую книжку.

В маленькой миске смешайте растопленное сливочное масло, чеснок и смесь трав. Используя кисть, смажьте дно и стороны чугунной сковороды и каждый картофель маслом с травами. Старайтесь смазывать не только поверхность картофеля, но и стороны ломтиков. Сохраните примерно 1/3 масла с травами. Выложите картофель в сковороду. Посыпьте сыром, солью и перцем по вкусу. Выпекайте примерно в течение 1 часа или до готовности и хрустящий корочки, поливая картофель каждые 15 минут оставшимся маслом.