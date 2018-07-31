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Рецепт дня: Салат с креветками
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Рецепт дня: Салат с креветками 

ИД «Собеседник» 29 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Летом, говорят, хорошо идут иные напитки, к которым подают креветок, но не стоит зацикливаться на их роли закуски.
Предлагаем приготовить салат с креветками.
Что понадобится:
креветки — 500 г  сельдерей — 250 г  морковь — 1 шт.
лук репчатый — 0,5 шт.
яйца куриные — 3 шт.
сметана — 3 ст. л.
соль — по вкусу
перец черный молотый — по вкусу
листья зеленого салата — 6 шт.
петрушка — пучок
1. Промойте креветки под водой. Поставьте на огонь кастрюлю с водой, подождите, пока она закипит.
2. Опустите в воду креветки. Варите их не больше двух-трех минут, иначе они потеряют вкус.
3. Промойте стебли сельдерея и порежьте их на мелкие кубики.
4. Сполосните морковь и натрите ее на терке. Нарежьте кольцами лук.
5. Яйца положите в кипящую воду, варите их 10–12 минут. Дайте им немного остыть. Затем мелко порубите.
6. Промойте петрушку. Мелко порубите ее.
7. Выложите готовые креветки, сельдерей, петрушку, морковь, лук и яйца в одну глубокую миску. Добавьте соль и перец. Заправьте сметаной (лучше низкой, 10% жирности). Все хорошо перемешайте и отправьте в холодильник на 15 минут.
8. Затем достаньте блюдо и выложите его на листья салата.
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