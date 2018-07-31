Рецепт дня: Салат с креветками

Летом, говорят, хорошо идут иные напитки, к которым подают креветок, но не стоит зацикливаться на их роли закуски.

Предлагаем приготовить салат с креветками.

Что понадобится:

креветки — 500 г сельдерей — 250 г морковь — 1 шт.

лук репчатый — 0,5 шт.

яйца куриные — 3 шт.

сметана — 3 ст. л.

соль — по вкусу

перец черный молотый — по вкусу

листья зеленого салата — 6 шт.

петрушка — пучок

1. Промойте креветки под водой. Поставьте на огонь кастрюлю с водой, подождите, пока она закипит.

2. Опустите в воду креветки. Варите их не больше двух-трех минут, иначе они потеряют вкус.

3. Промойте стебли сельдерея и порежьте их на мелкие кубики.

4. Сполосните морковь и натрите ее на терке. Нарежьте кольцами лук.

5. Яйца положите в кипящую воду, варите их 10–12 минут. Дайте им немного остыть. Затем мелко порубите.

6. Промойте петрушку. Мелко порубите ее.

7. Выложите готовые креветки, сельдерей, петрушку, морковь, лук и яйца в одну глубокую миску. Добавьте соль и перец. Заправьте сметаной (лучше низкой, 10% жирности). Все хорошо перемешайте и отправьте в холодильник на 15 минут.

8. Затем достаньте блюдо и выложите его на листья салата.