Еда, которая заставит вас полюбить грузинскую кухню

Трудно найти столько удивительных сочетаний вкуса в одном месте, сколько их в Грузии. Блюда так ловко смешиваются в восточной и западной технике, что уследить где одно перетекает в другое просто невозможно. Это не случайно. Сидя на самой середине древних торговых путей между Востоком и Западом, грузины брали все лучшее из того, что могли увидеть. В то же время, грузинская кухня остается неизменно верна себе. Эти 10 блюд составляют основу грузинского кулинарного искусства, поэтому знать о них вы должны непременно.

Хинкали

Хинкали — национальное блюдо грузинской кухни из горных областей Пшави, Мтиулети и Хевсурети. Грузинское хинкали по составу и способу приготовления существенно отличается от дагестанского хинкала, который представляет собой абсолютно другое блюдо. Хинкали, как и пельмени, готовятся из теста (мука, соль, вода), с использованием или без использования яиц. Начинкой для хинкали становится рубленное или прокрученное через мясорубку мясо (говядина, свинина, реже баранина), в отдельных случаях используются грибы, сыр, зелень (кинза, лук, чеснок, петрушка, зира, кориандр, мята).

Важный элемент в создании хинкали — работа над формой. Традиционно грузинские хозяйки лепят их таким образом, чтобы на верхушке получился небольшой «хвостик» из теста. Так их легко держать. Обычно он выбрасывается. Есть хинкали также нужно по-особенному: держать за хвостик, откусывать небольшой кусочек теста, острожно выпивать мясной сок, и только потом приниматься за основу. При подаче принято посыпать готовое блюдо черным молотым перцем.

Чурчхела

Создание чурчхелы требует терпения и практики: концентрированный виноградный сок (оставшийся после урожая винограда) следует неоднократно заливать слоями, давая им высохнуть. В чурхелу добавляют орехи и фрукты. Она является главной грузинской сладостью. Известна чурчхела кахетинская, имеретинская и других сортов. Кахетинская чурчхела готовится с использованием сока инжира. Сок кипятят в течение получаса, отстаивают 10-12 часов. Осветленный сок фильтруют и выпаривают в котлах. При необходимости сок сгущают мукой.

Аджапсандали

В переводе с тюркских наречий «аджапсандали» означает «какая ты восхитительная». Блюдо готовится из таких обязательных ингредиентов: баклажаны, помидоры, сладкий перец, репчатый лук, чеснок, пучок кинзы, базилик, растительное масло и соль, перец по вкусу. Иногда добавляются картофель и острый перец. Под разными названиями это блюдо присутствует на кухнях всех кавказских и многих тюркских народов. Европейский аналог этого блюда — овощное соте. В любом случае для этого блюда берутся некрупные баклажаны и абсолютно свежие сопутствующие продукты.

Лобио

Лобио — грузинское блюдо, а также общее название для фасоли (как зеленой, стручковой, так и в бобах). Лобио может стать спасением для нереализованного потенциала фасоли. В Грузии лобио готовят и из сухой фасоли, измельчая ее с зеленью или зернами граната.

Мцвади

Мцвади — одно из бесчисленных имен шашлыка, которые используют в Грузии. Мцвади от обычного шашлыка отличается прежде всего наличием обязательного гарнира из овощей-гриль. Мцвади подают с ткемали и свежими лепешками.

Тклапи

Тклапи — засушенное на солнце пюре из мякоти алычи. Иногда называется «кислый лаваш» и готовится не только из ткемали, но и из кизила. Пюре из плодов сушат на солнце в виде огромных коржей — лавашей, которые застывают в виде полусухой пластины. В дальнейшем, по мере необходимости, от этих коржей отламывают кусок, размачивают в небольшом количестве теплого бульона или другой жидкости, а уже полученную смесь используют для кулинарии. Употребляется в грузинской кухне как важный компонент для приготовления харчо, а также для изготовления салатов и как приправа к мясным блюдам.

Харчо

Харчо — грузинский суп из говядины с рисом на специальной кислой основе из сушеных слив ткемали либо тклапи. Такой суп очень густой и пряный, с обилием чеснока и местной зелени (в частности, хмели-сунели). Характерным отличием харчо от других мясных супов является использование при приготовлении только говядины. Часто, при указании рецепта харчо, конкретизируют, какой местности Грузии принадлежит рецепт (есть супы-харчо по-грузински, по-мегрельски и т.д.), но его суть — острый говяжий суп с ткемали и рисом — остается неизменным.

Пхали

Основа пхали — любой овощ или трава: листья крапивы, молодая ботва редиса, свеклы, цветной капусты; листовая свекла, а также мясо, рыба или субпродукты. Овощ мелко режется, быстро отваривается, либо припускается и бланшируется — секрет заключается в довольно стремительной тепловой обработке. Заправляется пхали пряным соусом, изготовленным из грецких орехов, острого перца, чеснока, кинзы, репчатого лука, хмели-сунели, соли и винного уксуса. Пхали подается в качестве закуски или гарнира к мясным блюдам. Минимальная тепловая обработка овощной или травяной основы позволяет сохранить почти все витамины. Соус дает возможность изменить в лучшую сторону вкусовые характеристики исходного продукта.

Чихиртма

Чихиртма— грузинский густой суп с необычной технологией приготовления. Как правило, чихиртму готовят на бульоне из домашней птицы, реже из баранины. Чихиртма характеризуется полным отсутствием овощной гущи. Чихиртма представляет собой загущенный мукой (в Грузии используется кукурузная) концентрированный бульон, с введенными в него взбитыми яйцами (чаще только желтками), и кислотой (сок лимона, граната), при этом кислота супа является не столько целью, сколько способствует тому, чтобы белок яйца не свернулся в некрасивые серые хлопья, а создал бы единую с бульоном массу. Технология введения яйца в горячий бульон достаточно сложна и в чем-то схожа с приготовлением яиц-пашот.

Хачапури

Единого рецепта хачапури не существует — есть хачапури мегрельские, имеретинские и так далее, по всем областям горной Грузии. Имеретинские хачапури — круглые, мегрельские — тоже круглые, но сверху покрыты сыром, а аджарские хачапури пекут в форме лодочки и заливают яйцом. Рачинские хачапури — круглые, с фасолевой начинкой, сваренной с рачинским беконом.

Классический вариант начинки — имеретинский сыр (чкинти-квели). Вопреки распространенному мнению, в начинку хачапури сулугуни не входит. Помимо теста на мацони, в Грузии существуют и иные региональные разновидности теста для хачапури: дрожжевое и слоеное — нововведение последнего времени. Пирог жарится на сковороде, если тесто приготовлено на мацони, или выпекается в духовке, если тесто дрожжевое либо слоеное.