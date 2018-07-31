Простое варенье из малины: рецепты

Три способа заморозки малины на зиму предлагает chopoel.ru. Нужно учитывать, что только свежесобранная ягода подходит для заморозки. Пролежавшая в холодильнике хотя бы сутки потеряет часть витаминов, подвянет, начнет темнеть или раскисать.

Малину не следует мыть (ягоды станут водянистыми), а еще лучше замораживать небольшими порциями — разморозил и съел. Повторная заморозка не допускается. Все больше хозяек отдает предпочтение этому простому способу заготовки: и дешевле, и быстрее, и витамины сохраняются.

Традиционным (и самым популярным) остается малиновое варенье. В интернете немало интересных рецептов, но, пожалуй, один из самых проверенных — пятиминутка. Один из самых сложных способов варки — малиновое варенье с цельными ягодами.

Хозяйки годами тренируются, чтобы добиться ожидаемого эффекта, когда в прозрачном сиропе плавают целые ягоды. Но это того стоит. Собирать ягоды на варенье нужно после небольшого дождика, но когда ягода уже успела просохнуть.

Идеальным вариантом для тех, кто не хочет варить варенье и считает замораживание чересчур легким способом заготовки, является перетирание с сахаром.

Способы есть разные, даже такие, для особо продвинутых, когда из большого количества ягод после многочасовой выжимки остается только несколько баночек сиропа. Зато какого! Хозяйки рассказывают, что от простуды помогает лучше всяких лекарств.

Ягоду лучше собирать днем в солнечную погоду — тогда она самая сладкая, и перетирать малину в тот же день, когда она была собрана.