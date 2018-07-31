…есть ли польза в мёде-креме?

Сейчас стал очень популярен такой продукт, как крем-мёд. Дочка моя его постоянно покупает, говорит, чтобы профилактировать простуду. А что, у этого продукта такие же свойства, как и у нормального мёда?

Н. Полякова, Ангарск

«Даже если этот десерт сделают из полностью натурального мёда, вероятнее всего, свои лечебные качества он потеряет, — поясняет наш эксперт Виктор Серженков. — Это случается из-за любого воздействия, например, при нагревании выше 40 градусов.

Именно поэтому мёд не рекомендуют добавлять в горячий чай, а советуют употреблять его вприкуску с этим напитком, тогда будет польза. А если вы хотите полакомиться мёдом с добавками и при этом тоже получить пользу, то лучше добавлять в него всё, что вам нравится: любую ягоду, орешки и т.д».