10 самых бюджетных блюд Московской ресторанной недели

Московская ресторанная неделя в самом разгаре. На выбор столичных гурманов шефы 100 ресторанов предлагают почти 400 тартаров из рыбы, мяса, морепродуктов, свежих фруктов, овощей и даже диких ягод.

Краба миксуют с арбузом, свеклу — с горгонзолой, а телятину — с черешней. Вариантов масса, причём не только на любой вкус, но и любой кошелек: есть тартар из брюшка тунца за 7700 рублей, а есть и за 250 — из клубники или елки.

News.ru решил уделить внимание последним — бюджетным тартарам и выбрал 10 самых интересных блюд.

1. В Adri BBQ Wine предлагают тартар из подкопченной телятины с мороженым и бисквитом из грибов в черешневом гаспачо

Moscow Restaurant Week

2. Шеф Bjorn удивляет тартаром из елки

Moscow Restaurant Week

3. Попробовать Тартар из клубники, маринованной в цитрусе, с ванильным оливковым маслом, бальзамиком и ванильным мороженым можно в Corner Cafe&Kitchen

Moscow Restaurant Week

4. Баклажаны темпура с помидорами, заправленные гранатовым соусом, готовят в Gayane’s Moscow Restaurant Week

5. Glenuill предлагает тартар из персика с кремом маскарпоне

Moscow Restaurant Week

6. Сибас, цуккини, соус руй и цитрусовое масло смиксовали в Luciano

Moscow Restaurant Week

7. Тартар из клубники с сыром маскарпоне и желе из облепихи готовят в Il Tocco

Moscow Restaurant Week

8. Два вида лосося соединили в тартар в «Буйабесе»

Moscow Restaurant Week

9. Тартар из филе молодого бычка готовят в «Паб Ло Пикассо»

Moscow Restaurant Week

10. Nikkei style тартар из креветок с цитрусовым соусом предлагают в «Тоторо»

Moscow Restaurant Week