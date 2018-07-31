Птичий грипп окружает казанцев со всех сторон

В наши птицефермы из соседних областей завезли неприятный сюрприз — птичий грипп. Информация о новых очагах эпидемии запаздывает, и на прилавках казанских магазинов все-таки могут оказаться инфицированные продукты.

Птичий грипп попал в Татарстан из Чувашии. Виновника, частного предпринимателя, уже нашли и наказали. Тот же вирус бушует в Ульяновской, Пензенской и Ростовской областях. От этого не легче. В шести районах нашей республики установили карантин. Закрыты подъездные пути к птицефермам, туда не пускают посторонних, но верят в лучшее. Молниеносное распространение вируса успели предупредить. Ветеринарная служба не дает больным птицам второго шанса.

Какой именно тип вируса попал в Татарстан — пока неизвестно. Ждать результатов исследования придется три недели. В Управлении ветеринарии надеются, что это тот же штамм, который вел разгульную жизнь в Лаишевской птицефабрике в прошлом году — A H5 N8. Он опасен, но не смертельно. Есть и более опасные типы, которые могут приводить к пневмонии и смерти.

Симптомы птичьего гриппа распознает только врач. Основные признаки не отличаются от других видов гриппа. Это высокая температура, озноб, боль в мышцах и в области живота, насморк, кашель. Все то, что иногда лечат дома чаем с вареньем. Заразиться от человека нельзя. Вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому лучше не иметь контактов с птицами. Еще вирус может попасть в организм через сырые продукты.

Пока не сняли карантин, казанцам стоит соблюдать простые правила безопасности:

— мясо птицы готовить при температуре не ниже 70 °С;

— мясо варить, тушить не менее 40 минут, жарить под крышкой;

— яйца варить не менее 6 минут. Предварительно помыть с мылом, теплым раствором соды, подходящим чистящим средством;

— ни в коем случае не употреблять сырые яйца и мясо;

— иметь отдельный нож для мяса, тщательно его мыть;

— перед и после готовки обрабатывать кухонную утварь и мыть руки с мылом;

— не хранить сырое мясо с готовыми продуктами;

— не покупать мясо и яйца в сомнительных местах, «с рук», без документов.

Паниковать и переходить на сторону вегетарианцев не нужно. Все под контролем, но если после куриного филе с яичным соусом поднялась температура, лучше сходить к врачу. Мы предупредили.

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