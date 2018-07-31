Танец с арбузом: 7 рецептов от московских шеф-поваров с самой сочной ягодой

Тунец с арбузом — по сути карпаччо под арбузным соусом: тунец нарезается тонкими слайсами и подается под арбузным соусом. Легкая ароматная закуска с очень свежим ярким вкусом благодаря арбузу и лайму подойдет и для рабочего обеда, и для романтического ужина, и для праздничного стола.

Тунец с арбузом

Арбуз — идеальная ягода практически для любого салата. И, как ни странно, он лучше всего сочетается с солеными продуктами, например, с мягкими сырами или вяленым мясом, с морепродуктами, с различной зеленью, луком и овощами. Салат с арбузом и фетой — простой в приготовлении и очень полезный вариант летнего блюда.

Салат Арбуз с фетой

Арбуз с фуа-гра и сыром камамбер от Жан-Люка Молля, шеф-повара рестрана Brasserie Мост

Арбуз с фуа-гра и камамбером — это необычное и в то же время идеальное сочетание вкусов. Прекрасная закуска для летнего фуршетного стола с полным набором сезонных продуктов — черешни, свежей мяты, помидоров и голубики.

Арбуз с фуа-гра и сыром камамбер

Арбуз с марципаном от Дмитрия Шуршакова, шеф-повара ресторана «Никуда не едем»

Нежный десерт с арбузом, марципаном и малиновым сорбетом — самое настоящее летнее удовольствие и отличное завершение праздничной трапезы в жаркую погоду.

Арбуз с марципаном

Арбузно-дынный десерт от Михаила Кукленко, бренд-шефа сети ресторанов RIBAMBELLE

Этот арбузно-дынный десерт готовится очень быстро и также быстро съедается. А при чем здесь кресс-салат, спросите вы. Отвечаем: это украшение десерта. Ну, и кресс-салат добавит десерту немного пряного вкуса.

Арбузно-дынный десерт

Лимонад Арбуз с персиком от Тамерлана Майрансаева, шеф-бармена рестрана Valenok

Лимонад с ароматным арбузом и сладким персиком напомнит вам о юге, море, теплых летних вечерах. Добавьте к нему немного арбузного и персикового сиропа — для усиления вкуса — и разбавьте все минеральной водой.

Лимонад Арбуз с персиком

Лимонад Арбуз от Тамерлана Майрансаева, шеф-бармена рестрана Valenok

Лимонад «Арбуз» с содовой и гренадином хорошо утолит жажду и поднимет настроение. Не верите? Попробуйте сами!

Лимонад Арбуз