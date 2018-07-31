Прохладный крем Сабайон с ромом

Сабайон — это кремовый итальянский десерт с добавлением вина или рома. Нежный и очень вкусный, отлично подойдет в качестве соуса к бисквитам или пудингам.

Количество порций: 8 Время подготовки: 5 Минут Время приготовления: 10 Минут Общее время приготовления: ~15 Минут

Ингредиенты

ром (лучше использовать темный, он ароматнее — прим.ред.) — 2-3 столовых ложки крупные яичные желтки — 4 штуки сахар — 50 грамм свежевыжатый апельсиновый сок — 4 столовых ложки

Способ приготовления

Измельчите сахар в блендере, пока крупинки не станут мелкими (но не доводите до состояния пудры). Смешайте с желтками в миске и поставьте смесь на водяную баню. Следите, чтобы дно миски не касалось кипящей воды, иначе желтки свернутся. Помешивайте смесь, пока на ней не образуется легкая пена.

Добавьте апельсиновый сок и ром, затем взбивайте миксером в течение 8 минут, пока смесь не станет плотной и пенистой. Следите, чтобы вода в кастрюле не начала сильно кипеть.

Снимите миску с водяной бани. Дайте десерту остыть, накройте миску чистым полотенцем и поставьте в холодильник до полного охлаждения. По желанию полейте ромом при подаче.