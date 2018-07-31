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Прохладный крем Сабайон с ромом
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Прохладный крем Сабайон с ромом 

Карельские вести 1 час назад
Сабайон — это кремовый итальянский десерт с добавлением вина или рома. Нежный и очень вкусный, отлично подойдет в качестве соуса к бисквитам или пудингам.
Количество порций: 8 Время подготовки: 5 Минут Время приготовления: 10 Минут Общее время приготовления: ~15 Минут
Ингредиенты
ром (лучше использовать темный, он ароматнее — прим.ред.) — 2-3 столовых ложки крупные яичные желтки — 4 штуки сахар — 50 грамм свежевыжатый апельсиновый сок — 4 столовых ложки
Способ приготовления
Измельчите сахар в блендере, пока крупинки не станут мелкими (но не доводите до состояния пудры). Смешайте с желтками в миске и поставьте смесь на водяную баню. Следите, чтобы дно миски не касалось кипящей воды, иначе желтки свернутся. Помешивайте смесь, пока на ней не образуется легкая пена.
Добавьте апельсиновый сок и ром, затем взбивайте миксером в течение 8 минут, пока смесь не станет плотной и пенистой. Следите, чтобы вода в кастрюле не начала сильно кипеть.
Снимите миску с водяной бани. Дайте десерту остыть, накройте миску чистым полотенцем и поставьте в холодильник до полного охлаждения. По желанию полейте ромом при подаче.
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