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Сэндвичи с нутеллой и бананом
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Сэндвичи с нутеллой и бананом 

Карельские вести 2 часа назад
Количество порций: 4 Время приготовления: 25 Минут
Ингредиенты
Банан спелый большой — 1 штука Хлеб для сэндвичей — 4 куска Миндаль жареный — 2 столовых ложки Паста нутелла орехово — шоколадная — 60 грамм
Способ приготовления
Банан очистите и нарежьте кружочками. Миндаль порубите.
Намажьте шоколадной пастой все 4 ломтика хлеба. Посыпьте миндалем, прижмите ложкой. На 2 ломтика выложите кружочки банана.
Соберите 2 сэндвича, накрыв 2 ломтика хлеба с бананами 2 ломтиками с нутеллой, смазанной стороной вниз.
Поместите сэндвичи на решетку гриля, сверху на доске положите груз. Жарьте на гриле 5–6 минут, перевернув один раз, чтобы на хлебе получились румяные полоски.
Разрежьте каждый сэндвич наискосок пополам. Подавайте горячими.
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