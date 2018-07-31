Лечебные свойства дыни

Что полезного содержит дыня

Перечень всего, что содержит мякоть дыни, может показаться на первый взгляд устрашающим: вода, сахара и крахмал, белки, углеводы, пищевые волокна, свободные органические кислоты, калий, железо, витамины С, РР, В1, В2, каротин, фолиевая кислота, магний, фосфор, кальций, мед, инозит, кремний… Абракадабра? Да. Но чрезвычайно полезная. Попробуем разобраться.

Кремний благотворно влияет на состояние кожи и волос, железо полезно для кровеносной системы (а его в дыне, кстати, в 17 раз больше, чем в молоке, и в 3 раза больше, чем в рыбе), витамин С укрепляет нервную систему и повышает иммунитет.

Бета-каротин (а его в дыне даже больше, чем в морковке!) обеспечивает нам благородный персиковый оттенок кожи, делает ее гладкой. Вещество со странным названием «инозит» способствует росту волос и делает их гуще.

Фолиевая кислота чрезвычайно полезна для нервной системы — она отвечает за эмоциональную уравновешенность и хорошее настроение. А магний очень полезен для сердечной мышцы.

Лекарства из дыни

В современной медицине дыню используют в основном для очищения кишечника (дынная мякоть оказывает ярко выраженный слабительный эффект), что, кстати, помогает в борьбе с лишним весом. Главное правило — есть дыню натощак. В целях снижения веса полезен также сок дыни в сочетании с яблочным и помидорным (в соотношении 1:2:1).

В хмурые ненастные дни дыня может стать лекарством от хандры — она действительно снимает усталость, тревогу и улучшает настроение.

Но дыню можно не только есть. Приверженцы народных методов лечения делают из дыни примочки, компрессы, капли, полоскания и даже ванны! Помогают ли все эти средства от многочисленных недугов — большой вопрос. Но почему бы не попробовать? Тем более что это, как правило, очень приятно.

Сок дыни также считают целебным. Он помогает при насморке, мочекаменной болезни (советуют пить дынный сок с отваром петрушки) и изгоняет из организма глистов (советуют принимать по 1 стакану сока утром натощак).

Дынная ванна

В теплую, но не горячу воду (36-37°С) вливают стакан дынного сока, кладут нарезанную на кусочки дыню или дынные корки. Считается, что такая ванна поможет снять приступ аллергии.

Компресс из дыни

Компресс на грудь из дынной мякоти облегчает состояние при бронхитах, пневмониях и приступах астмы. Мякоть дыни и дынные корки советуют прикладывать к нарывам и синякам — считается, что тогда они быстрее пройдут.

Как правильно есть дыню

Главное правило — есть только дыню. Только не подумайте, что мы призываем вас отказаться от остальных продуктов. Дело в том, что дыня — продукт тяжелый (как раз из-за клетчатки, которая вызывает послабление кишечника), она сама по себе — серьезная нагрузка на организм. Поэтому смешивать ее с чем-то еще, особенно с алкоголем и молочными продуктами, мягко говоря, не стоит — эффект может быть самый неожиданный. Лучше всего есть дыню за два часа до или после основного приема пищи. И главное — знать меру: как бы вкусна ни была эта душистая красавица, увлекаться не стоит.

Кому нельзя есть дыню?

Таких людей практически нет. Но в некоторых случаях все же стоит проявлять осторожность.

Особенно внимательным надо быть кормящим мамам, — у малыша могут быть проблемы со стулом. Долгое время считалось, что дыня противопоказана больным диабетом — из-за большого количества в ее мякоти различных сахаров. Так это или нет — до конца неизвестно, поэтому тем, у кого проблемы с сахаром в крови все же есть, лучше не рисковать. При язве желудка или двенадцатиперстной кишки от этого лакомства придется тоже воздержаться.