Лучшая закуска в дорогу. Рулетики с красной рыбой и ветчиной

Приезжая на пикник, нужно обустроить костровое место, собрать дрова, развести огонь, приготовить мясо под шашлык. Но, как правило, городские жители успевают проголодаться, еще не доехав до места. Своевременной в таком случае придется закуска на основе лаваша (хотя ее можно сделать уже на месте).

Почему стоит предпочесть именно эту закуску?

Во-первых, она очень питательная. А во-вторых, приготовление не займет много времени. Для того, чтобы «скрутить» рулеты вам понадобится не больше 20 минут. В-третьих, это блюдо можно взять не только с собой в дорогу, но и смело предложить гостям дома.

Рулетики можно начинить чем угодно. Мы предлагаем вам два варианта: с рыбой и ветчиной. Они оба сытные, но совершенно разные по вкусу. Рулетики с красной рыбой, рассольным сыром и лимонным соком подойдут людям с тонким вкусом. Это более изящный вариант к завтраку или ужину. Мясные рулетики же могут заменить обед.

Рецепты рулетов

Ингредиенты:

Лаваш — 2 упаковки

Листья салата — 6 крупных листов

Петрушка — по вкусу

Укроп — по вкусу

Огурец— 100 г Сыр рассольный (для греческого салата) — 80 г Красная рыба — 100 г Помидоры — 200 г Лимон — 50 г Сметана — 2 ст.л.

Сыр — 100 г Ветчина — 80 г Приготовление:

Подготовьте начинки для двух видов рулета.

Т.к. огурец присутствуют в обеих начинках, сразу нарежьте его на две порции.

Начинка с рыбой

Порежьте на длинные полоски рыбу, рассольный сыр и помидоры. Выдавите на начинку лимонный сок.

Начинка с ветчиной

Порежьте на длинные полоски ветчину и натрите сыр.

Приготовив начинки, приступаем к самим рулетам.

Рулет с рыбой:

1. Сначала разделите лаваш на нужную ширину и положите его «полотно» на стол.

2. Выложите на лаваш листья салата. Не обязательно, чтобы они укрывали весь хлеб. Можно чередовать линиями каждую отдельную начинку. Чтобы рулетики выглядели красиво, выкладывайте их за края лаваша.

3. Добавьте зелень.

4. Поочерёдно (линиями) покрывайте «полотно» хлеба огурцами, красной рыбой, рассольным сыром и помидорами.

5. Сбрызните всё лимонным соком.

По желанию в этот рулет можно добавить маслины.

6. Закатываем рулет.

Не нужно сразу нарезать его на рулетики, пусть он немного постоит.

Рулет с ветчиной:

1. Устилаем лаваш салатом и зеленью.

2. Посыпьте сыром.

3. Выкладываем сверху дольки огурца и ветчины.

4. Перед тем как скрутить рулет, выдавите на лаваш немного сметаны, тогда закуска получится сочной.

Рулеты пропитаются начинкой, поэтому, чтобы они не протекали и сохраняли форму, заверните их еще в один слой лаваша. Нарезаем рулеты на части.

Выкладывайте на тарелку дольки в поперечном разрезе, чтобы было видно слои начинки, разделенной тонким лавашем.

Блюда из лаваша

Помимо этой закуски на основе лаваша можно приготовить немало других блюд. «Тонкий хлеб», как его называют, может отличаться по плотности. Но он всегда пресный и из пшеничной муки в виде тонкой лепешки. Изначально его запекали из густой зерновой каши. Историки кухни считают, что родина лаваша — территория нынешнего Ирана или Армении.

Это традиционная еда восточных народов, хотя он проник в европейские и американские страны. Например, лаваш используют в шаурме и буррито.

Мексиканское блюдо — буррито — готовится из толстой пшеничной лепешки (тортильи). Лепешка, в центр которой кладут начинку, заворачивается как конвертик (откройте с одной стороны) и жарится во фритюре. Буррито может быть мясным, овощным, сладким — на любой вкус.

Как рулетики, так и буррито удобны тем, что их можно держать в руках без посуды. В принципе, если верить легенде, благодаря этой особенности и появилось мексиканское блюдо. Его назвали в честь бизнесмена Хуана Мендоса, у которого было забавное прозвище Ослик. Он возил продавать в соседний Техас блюда из мяса и овощей. Глиняная посуда была не по карману, и он заменил ее на кукурузные лепешки. Те, кто покупал эту еду, подумали, что лепешка входит в рецепт и очень полюбили блюдо, которое позже назвали буррито (ослик с мексиканского). Попробуйте приготовить его и сами.