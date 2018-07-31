Пирог с брусникой и яблоками

Традиционный русский пирог с яблоками и брусникой из сдобного теста.

Количество порций: 6 Время подготовки: 20 Минут Время приготовления: 35 Минут Общее время приготовления: ~55 Минут

Пирог с брусникой и яблоками — рецепт:

Мука пшеничная — 3,5 стакана Песок сахарный — 0,5 стакана Маргарин — 70 грамм Соль — 0,3 чайных ложки Дрожжи сухие — 10 грамм Яйцо — 1 штука Кефир — 0,5 стакана Вода — 0,3 стакана

Для начинки:

Брусника свежая или замороженная — 200 грамм Повидло яблочное — 300 грамм

Способ приготовления

Для теста просейте муку в большую миску. Поставить опару: в 0,5 стакана теплой воды размешайте 1 ст.л. муки, 1 ст.л. сахара, высыпьте в полученную смесь сухие дрожжи и оставить на полчаса при комнатной температуре.

В муку влейте подошедшую опару, яйцо, кефир, оставшуюся воду, высыпьте оставшийся сахарный песок, соль, размягченный маргарин. Замесите тесто, накройте емкость крышкой (можно обернуть полотенцем), поставьте на час для брожения.

Тесто разделите на 2 куска в соотношении 2/1 (низ/верх), нижнюю часть раскатайте скалкой в виде виде овала или прямоугольника.

Для начинки смешайте ягоды с повидлом.

На тесто выложить подготовленную начинку, распределите равномерно по поверхности теста.

Верхнюю часть теста раскатайте до толщины 0,5 см, разрежьте ножом для сетки либо сделайте надрезы ножом в шахматной последовательности).

Получившейся сеткой накройте пирог сверху. Края сетки и нижней части прижмите друг к другу и обрежьте так, чтобы толщина края теста была равна толщине самого теста. Дать пирогу подойти в теплом месте. Поставьте дрожжевой пирог с яблоками и брусникой в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте при температуре 180-200С 30-35 минут. Теперь вы знаете, как приготовить пирог с яблоком и брусникой!