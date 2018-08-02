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Южноуральца будут судить за убийство собаки вилами
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Южноуральца будут судить за убийство собаки вилами 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
Житель Кусы предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве собаки, сообщают в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
По версии следствия, в мае текущего года 53-летний мужчина у своего дома заметил, как чужая собака хватает зубами принадлежащих ему кур, гулявших на улице. Южноуралец из двуствольного ружья выстрелил животному в морду.
«Спустя непродолжительное время после произошедшего, продолжая свои преступные действия, обнаружив убежавшую истекающую кровью собаку, испытывающую мучения от полученных телесных повреждений, нанес раненной собаке удары вилами. Указанные действия повлекли гибель животного», — рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель). За такое преступление Уголовный кодекс предусматривает наказание штрафом до 80 тысяч рублей, обязательными или исправительными работами, ограничением свободы на срок до года либо лишением свободы на срок до трех лет.
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