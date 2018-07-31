Косметичка: 5 любимых средств для ухода за кожей Насти Романовой

Русская «Леди Гага», автор и исполнитель Настя Романова (@romanova_nst) рассказала, какой скраб лучше всего удаляет ороговевшие частички кожи и за что любит сыворотки Inglot.

Отшелушивающий скраб Exfoliance Confort, Lancôme

Скраб с экстрактом меда и протеинами пшеницы хорошо удаляет ороговевшие частицы — после использования кожа будто начинает «дышать». Абразивные частицы в нем достаточно крупные — массировать нужно деликатно. После использования кожа слегка красноватая — это нормально (стимулирует кровообращение). База у скраба нежная и легкая — хорошо питает и увлажняет. Использую средство два раза в неделю. Кожа чистая, нежная и гладкая. Не забудьте захватить Exfoliance Confort в баню — потом скажете мне «спасибо»!

Косметическое молочко и тоник, Arnuad

Тоник с розовой водой — это что-то! Он не сушит, не стягивает и не оставляет ощущения липкости после использования. Специалисты института Arnaud разработали тоник, который произвел революцию на бьюти-рынке: средства не только восстанавливают pH после щелочных пенок для умывания, но и стимулируют регенерацию тканей, оказывают лимфодренажное и антисептическое действие. Подходит для любого типа кожи. А летом просто незаменим — убирает покраснения и способствует заживлению, если вдруг обгорели.

Молочко тоже вызывает один восторг — нежное, как творожный пудинг, они идеально смывает даже стойкий макияж, подготавливая кожу к следующим этапам ухода.

Восстанавливающая ночная сыворотка Revitalizing Night Serum, Inglot

Ночная сыворотка — прекрасное дополнение к основному уходу. Ее можно использовать самостоятельно, либо добавлять несколько капель в любой крем. У средства легкая текстура — быстро впитывается, не оставляя чувства жирности. Отдельные аплодисменты составу. Среди ингредиентов найдете: экстракт эдельвейса, шафрана, кофермент Q10 с высокими увлажняющими свойствами. Важно для аллергиков: в составе нет ароматизаторов и красителей — вероятность гипериммунного ответа на сыворотку сведена к минимуму. Зато есть аргановое масло содержит токоферолы, обладающие противовоспалительными свойствами, витамины «молодости» — А, Е, стерин — десенсибилизирующий компонент.

Питающее масло для лица Spotlight Drop, Inglot

Многие избегают масел, особенно летом, считая их комедогенными и тяжелыми. Совершенно напрасно. При правильном подборе ими можно пользоваться даже обладательницам жирной кожи. Это масло — отличный вариант для жительниц мегаполиса, где экология оставляет желать лучшего (как косметологи тестировали уход для лица от INGLOT читайте здесь). Оно снижает негативное воздействие окружающей среды. Базовый ингредиент — аргановое масло и масло жожоба с выраженными противовоспалительными способностями, дополнительное — абрикосовое, с высоким содержанием витаминов А и F. Берите с собой на пляж, добавляйте в основной уход и наслаждайтесь чистой и здоровой кожей.