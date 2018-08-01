Сотрудниками МВД России пресечен канал сбыта контрафактных товаров

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечен сбыт контрафактной одежды, обуви, аксессуаров и спортивного инвентаря под товарными знаками известных мировых производителей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Установлено, что фальсифицированные товары легкой промышленности хранились в морских контейнерах, расположенных на территории завода по производству сухих смесей.

На основании собранных материалов Следственной частью СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«При проведении обысков складских помещений обнаружено и изъято более 10 тысяч единиц продукции с незаконным использованием товарных марок известных спортивных и косметических компаний. По предварительным подсчетам правообладателям нанесен ущерб на сумму свыше 100 миллионов рублей», — добавила Ирина Волк.

Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации противоправной деятельности, а также мест производства и сбыта контрафактной продукции.