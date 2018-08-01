Ещё
Сотрудниками МВД России пресечен канал сбыта контрафактных товаров
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Жена устроила мне пытку едой"
"Жена устроила мне пытку едой"

Сотрудниками МВД России пресечен канал сбыта контрафактных товаров 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечен сбыт контрафактной одежды, обуви, аксессуаров и спортивного инвентаря под товарными знаками известных мировых производителей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что фальсифицированные товары легкой промышленности хранились в морских контейнерах, расположенных на территории завода по производству сухих смесей.
На основании собранных материалов Следственной частью СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации.
«При проведении обысков складских помещений обнаружено и изъято более 10 тысяч единиц продукции с незаконным использованием товарных марок известных спортивных и косметических компаний. По предварительным подсчетам правообладателям нанесен ущерб на сумму свыше 100 миллионов рублей», — добавила Ирина Волк.
Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации противоправной деятельности, а также мест производства и сбыта контрафактной продукции.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Управлении на транспорте МВД России по СЗФО подведены итоги первого этапа конкурса детского рисунка «Работа ОВД на транспорте – глазами детей» В Пензенской области полицейские нашли пропавшего четырехлетнего мальчика Полицейский спас ребенка от стаи бродячих собак в Санкт-Петербурге
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонники не узнали Оксану Федорову8
«Жена устроила мне пытку едой»4
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Фанатка Барби потратила $80 тыс. на «кукольную жизнь»5
Меньшова: «Мой пластический хирург перестарался»13
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
05:22
Звезды, бросившие приемных детей
Звёзды
03:45
Звезды, которых атакуют прыщи
Звёзды
00:17
Поклонники не узнали Оксану Федорову
Звёзды
06:25
Фанатка Барби потратила $80 тыс. на «кукольную жизнь»
Красота
10:49
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-2»
Звёзды
00:13
Меньшова: «Мой пластический хирург перестарался»
Звёзды
07:33
Татьяна Овсиенко хочет стать матерью в 51 год
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение