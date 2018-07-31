Ещё
Тарталетки с шоколадом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарталетки с шоколадом 

Карельские вести 57 минут назад
Дети так любят сладкое — устройте праздник, приготовьте такой десерт вместе с детьми, они будут в восторге от процесса и от угощения, сделанного своими руками. Может это и не самое полезное блюдо, но веселье и счастье очень нужно каждому малышу!
Количество порций: 5  Время подготовки: 15 Минут
Время приготовления: 30 Минут
Общее время приготовления: ~45 Минут
Ингредиенты
тарталетки готовые — 15 штук
шоколад белый — 100 грамм
шоколад черный — 100 грамм
орехи ассорти — 100 грамм
изюм — 50 грамм
джем — 100 грамм
цукаты — 50 грамм
Способ приготовления
На дно тарталеток выложить джем
Шоколад растопить и залить на джем разными узорами, чередуя белый и черный шоколад
Сверху украсить орехами, цукатами и изюмом, как подскажет фантазия
Карельские вести: последние новости
24 способа сократить 500 калорий в день Домашние круассаны Простой салат с курицей и шампиньонами
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Некрасивые жены звездных красавцев3
Волочкову сравнили с Фредди Меркьюри
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами3
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Беременная Хилькевич сделала секси-фото5
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
00:52
Лепса сравнили с крокодилом Геной
Звёзды
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
03:17
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Звёзды Красота
05:15
Знаменитости, у которых особые дети
Звёзды
05:22
Звезды-одногодки с пластикой и без
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
02:47
Знаменитости, ставшие мамами после 50
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение