Тарталетки с шоколадом

Дети так любят сладкое — устройте праздник, приготовьте такой десерт вместе с детьми, они будут в восторге от процесса и от угощения, сделанного своими руками. Может это и не самое полезное блюдо, но веселье и счастье очень нужно каждому малышу!

Количество порций: 5 Время подготовки: 15 Минут

Время приготовления: 30 Минут

Общее время приготовления: ~45 Минут

Ингредиенты

тарталетки готовые — 15 штук

шоколад белый — 100 грамм

шоколад черный — 100 грамм

орехи ассорти — 100 грамм

изюм — 50 грамм

джем — 100 грамм

цукаты — 50 грамм

Способ приготовления

На дно тарталеток выложить джем

Шоколад растопить и залить на джем разными узорами, чередуя белый и черный шоколад

Сверху украсить орехами, цукатами и изюмом, как подскажет фантазия