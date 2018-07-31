Тарталетки с шоколадом 

Дети так любят сладкое — устройте праздник, приготовьте такой десерт вместе с детьми, они будут в восторге от процесса и от угощения, сделанного своими руками. Может это и не самое полезное блюдо, но веселье и счастье очень нужно каждому малышу!
Количество порций: 5 Время подготовки: 15 Минут
Время приготовления: 30 Минут
Общее время приготовления: ~45 Минут
Ингредиенты
тарталетки готовые — 15 штук
шоколад белый — 100 грамм
шоколад черный — 100 грамм
орехи ассорти — 100 грамм
изюм — 50 грамм
джем — 100 грамм
цукаты — 50 грамм
Способ приготовления
На дно тарталеток выложить джем
Шоколад растопить и залить на джем разными узорами, чередуя белый и черный шоколад
Сверху украсить орехами, цукатами и изюмом, как подскажет фантазия