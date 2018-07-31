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Шмелек, Жимолет и Бер-квас против усталости и слабости чемпионов
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Шмелек, Жимолет и Бер-квас против усталости и слабости чемпионов 

Гастроном 1 час назад
Фото: Гастроном
По словам Владислава Еремеева, одного из авторов проекта, березовый сок не содержит белков и жиров, в его составе имеются только углеводы. Примерно 2% массы жидкости занимают растительные сахара, придающие ей приятный сладкий вкус. Яблочная и лимонная органические кислоты добавляют легкие кислые нотки. В напитке практически отсутствуют калории — на 100 мл приходится 24 ккал. Кроме того, этот сок богат другими природными веществами, которые могут восполнить недостаток витаминов у спортсменов.
Сейчас на основе березового сока разработано три напитка: «Шмелек», «Жимолет» и «Бер-квас». В их состав также входит пектиновый экстракт (яблочный жмых с водой и ферментами), крапива, малина, жимолость, плоды шиповника и другие составляющие.
Рецептура созданного продукта будет дорабатываться.
Для серийного круглогодичного производства березовый сок предполагается замораживать.
По материалам www.istu.edu
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