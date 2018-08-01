11 продуктов, которых стоит избегать во время беременности

Кардинально менять рацион во время беременности — не лучшее решение. Твой организм и так испытывает стресс, и дополнительные встряски ему ни к чему. Если ты не была поклонником здорового питания, постарайся внести небольшие изменения и сделать свою еду безопасней. Вот основные продукты, которых стоит избегать во время беременности, и советы, как их заменить или обезвредить.

1. Сырая рыба

Держись подальше от суши, сашими и тартара. В них могут быть бактерии, которые навредят твоему ребенку или даже приведут к инфекции крови.

Что делать Закажи приготовленную рыбу, моллюсков или темпуру.

2. Мясные деликатесы

Мясные нарезки, ветчина и прочие подобные деликатесы популярны для быстрого перекуса или завтрака. Но они могут содержать бактерии листерии, которые вызывают пищевое отравление.

Что делать Разогрей мясной деликатес на плите — это убьет бактерии.

3. Колбаски для барбекю

Любимая еда для пикника также может содержать бактерии, которые вызывают пищевое отравление. Технически безопасно есть, если вы подогреете мясо до 75 градусов, но это трудно гарантировать, когда готовишь на открытом огне или углях, а не на плите.

Что делать Выбирай хорошо прожаренную еду.

4. Сырые ростки

Сырые ростки фасоли или сои популярны у тех, кто придерживается здорового питания. Однако потенциально они могут быть источником бактерий. Сальмонелла, листерия иногда просачиваются в семена растений через трещины в оболочке.

Что делать Готовь ростки в духовке или поджаривай на сковороде

5. Рыба, богатая ртутью

Рыба с высоким содержанием ртути может быть токсичной для мозга и нервной системы ребенка. Ты должна избегать королевской скумбрии, большеглазого тунца и других рыб с большим количеством ртути.

Что делать Выбирай креветки, лосося, краба, треску, сома и другие безопасные виды рыб.

6. Сырое яйцо

Никаких яиц всмятку. Сырые яйца могут содержать сальмонеллу, поэтому избегай их, а также соусов и украшений блюд, в которых есть этот продукт.

Что делать Выбирай хорошо прожаренную яичницу или омлет.

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7. Алкоголь

Я знаю, что есть некоторые различия в профессиональном мнении по этому вопросу, — отмечает диетолог Джулиана Шалек. — Я чересчур осторожный человек и в профессиональной, и в личной жизни, поэтому я не советую даже бокал вина во время беременности.

При этом, если ты употребляла алкоголь до того, как узнала, что беременна, это не повод нервничать или расстраиваться. Главное, обсуди все потенциальные угрозы со своим гинекологом.

Что делать Для хорошей вечеринки воспользуйся нашими рецептами летних безалкогольных коктейлей.

8. Консервированные продукты

Консервы содержат много натрия. Он может вызвать отеки и повышать кровяное давление во время беременности.

Что делать Вместо консервов включай в свой рацион как можно больше безопасных свежих продуктов.

9. Не пастеризованная пища

Избегай импортных мягких сыров, таких как Бри, Фета и горгонзола, если на них не указано, что они пастеризованы. Производители домашнего сыра редко пастеризуют свою продукцию. То же самое касается молока — сырые молочные продукты могут содержать листерии.

Что делать Обращай внимание, чтобы на упаковке было указано, что продукт пастеризован, и не употребляй домашние сыры и сырое молоко.

10. Искусственный подсластитель

Искусственные подсластители повсюду, и обычно они не наносят большого вреда. Но пользы от них тоже нет, особенно во время беременности. Сахар обезвоживает. К тому же продукты с подсластителями вызывают привыкание и могут добавить тебе лишних килограммов.

Что делать Вместо сладкой воды добавляй в обычную свежие фрукты. Попробуй чай с небольшим количеством ванильного миндального молока.

11. Кофеин

Ты можешь выпить около 240 мл. кофеинового напитка в день, но не больше. Потребление кофеина в избытке может вызвать изжогу или привести к тому, что ребенок родится с низким весом.

Что делать Загляни в наш список утренних напитков, которые не содержат кофеин. Может, ты полюбишь комбучу, солодковый чай или латте из куркумы. Только убедись, что тебе не противопоказаны эти продукты, потому что с беременностью все слишком индивидуально.

От каких вредных продуктов ты не готова отказаться даже на время беременности?