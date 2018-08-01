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Растительные масла способны бороться с инфекциями
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Растительные масла способны бороться с инфекциями 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Как выяснили исследователи из Канадского университета в городе Торонто, если использовать для обработки рабочих поверхностей цехов компаний, занятых в пищевой промышленности, то это обеспечит высокий уровень защиты от болезнетворных бактерий.
Как выяснили исследователи из Канадского университета в городе Торонто, если использовать для обработки рабочих поверхностей цехов компаний, занятых в пищевой промышленности, то это обеспечит высокий уровень защиты от болезнетворных бактерий.
По мнению ученых, такой результат достигается благодаря тому, что нанесение растительного масла на стенки контейнеров и резервуаров создает на них тонкий гидрофобный слой. Он и препятствует попаданию бактерий в микротрещины на поверхностях, где они потом обычно активно размножаются. Таким образом, использование растительных масел при дезинфекции способно значительно снизить риск попадания болезнетворных микробов в еду и, соответственно, серьезно снизить опасность пищевых отравлений среди населения.
Этот факт навел нас на мысль сделать подборку самых полезных растительных масел с точки зрения употребления в пищу и не только.
Оливковое масло
Оливковое масло, наверное, является самым популярным и известным из полезных растительных масел. Обычно оно имеет терпкий запах и при употреблении легкий привкус специй. При этом список его полезных свойств поистине обширен, как при нанесении на кожу, так и добавлении в пищу.
Масло ши  Это редкое масло добывается из плодов дерева ши, которые произрастает в основном в Судане, Нигерии и Мали. В отличие от большинства других растительных масел, оно практически не употребляется в пищу и используется в основном в косметологии.
Масло ши активно применяется для лечения повреждений кожи и ее хронических болезнях. В частности, оно хорошо лечит экзему, солнечные ожоги и обморожения. Кроме того, в нем содержится множество жирных кислот, которые замедляют старение кожи и улучшают ее эластичность.
В пищевой промышленности западных стран в чистом виде масло ши практически не применяется, однако его используют при изготовлении шоколада и в качестве заменителя какао-масла.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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