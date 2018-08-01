12 способов использовать кукурузный крахмал

«В этих желтых пирамидках сотни зерен аппетитных». Догадались, о чем мы? Ответ на загадку — кукуруза. Но сегодня речь пойдет о ее производном — крахмале. Его часто используют в кулинарии: он отлично заменяет привычный картофельный крахмал и подходит для приготовления многих блюд — от соусов до пудингов. Но знаете ли вы, что этот удивительный продукт можно применять и за пределами кухни? Перед вами 12 оригинальных рецептов — эти полезные средства вы сможете приготовить дома своими руками из кукурузного крахмала.

Жидкий крахмал-спрей для ткани

Практически все покупные аэрозоли, в том числе и крахмал-спреи, содержат вещества, которые едва ли можно назвать безопасными для человека, — речь идет о бутане и других спорных химических элементах. К счастью, всегда можно приготовить альтернативные средства из того, что есть под рукой. Например, смесь с кукурузным крахмалом, которая надолго придаст нужную форму одежде и белью. И главное: ее можно без опасений использовать на детских и черных вещах — ни вреда для кожи, ни белых полосок.

Рецепт спрея элементарный:

Смешайте 2 ½ чашки водопроводной воды с 1 ½ столовой ложки кукурузного крахмала в кастрюле (убедитесь, что комочков не осталось). Поставьте смесь на огонь, доведите до кипения, оставьте на минуту, а затем охладите до комнатной температуры. Перелейте полученное средство из воды и кукурузного крахмала в бутылку с распылителем и встряхните тару, чтобы все хорошенько перемешать.

Вуаля: спрей готов. Смесь не обязательно использовать в тот же день — оставьте ее на хранение в укрытом от солнечных лучей месте.

Чистящее средство от мыльного и известкового налета

Как вам идея приготовить чистящее средство, после которого ванная комната буквально засияет, при том что стоить чудо-очиститель будет сущие копейки? Для этого, помимо кукурузного крахмала (1 ст. ложка), вам понадобятся белый уксус (1 стакан) и любое средство для мытья посуды (2 ст. ложки).

Поместите уксус и кукурузный крахмал в стеклянную миску, тщательно перемешайте — смесь должна стать однородной и загустеть. Не превышайте рекомендованные дозы, иначе будущий раствор получится слишком густым. Поставьте смесь в микроволновую печь на 2 минуты. Возьмите бутылку-распылитель, влейте в нее средство для мытья посуды. Достаньте смесь из микроволновой печи, тщательно перемешайте несколько раз. В процессе приготовления она может пузыриться — в этом нет ничего страшного. Перелейте смесь из уксуса и кукурузного крахмала в распылитель, взболтайте.

Готовое средство следует нанести на пятна, оставить на 30-60 минут, а затем протереть мокрой тряпкой.

Бронзер для лица и тела

Кукурузный крахмал подходит не только для употребления в пищу, но и для создания декоративной косметики. Вместо дорогостоящих средств для макияжа приготовьте свое собственное, которое, кстати, будет намного полезнее и безопаснее, чем магазинные аналоги, — например, бронзер. Рецепт, как всегда, очень прост:

Возьмите 2 столовые ложки молотой корицы и 3 столовые ложки кукурузного крахмала. Смешайте эти ингредиенты в миске, регулируя пропорции в зависимости от того, насколько темный тон вы хотите получить в итоге. Добавьте несколько капель эфирного масла (например, лаванды или розы), тщательно перемешайте. Поместите смесь в чистую маленькую банку с крышкой и широким горлышком.

Наносите бронзер тонким слоем на лоб, нос, подбородок и щеки для красивого свечения. Бонус: кукурузный крахмал впитывает жир с кожи и убирает блеск даже в летние дни.

Очиститель для стекол

Хотите очистить стекла и зеркала от самых стойких пятен (даже от старой зубной пасты)? Ищите кукурузу! Отличное средство для уборки готовится с применением спирта или водки (2 ст. ложки). Вам также не обойтись без белого уксуса (2 ст. ложки), кукурузного крахмала (1 ст. ложка) и 1 ½ стакана воды. Поместите все ингредиенты в распылитель и хорошенько встряхните.

Взбалтывайте смесь перед каждым употреблением. Используйте газету или махровую ткань для очистки стекол. Протирайте грязное место до тех пор, пока стекло не станет чистым.

Маска-лифтинг

Кукурузная маска с эффектом лифтинга действует мгновенно — после нее кожа выглядит крепче и моложе. А стоит она намного дешевле, чем магазинные альтернативы. Вам потребуются кукурузный крахмал и два яичных белка:

Поместите белки в миску и взбейте их. Продолжая работать венчиком, медленно введите ¼ чайной ложки кукурузного крахмала, пока смесь не станет белой и однородной. Нанесите маску на лицо, оставьте на 20 мин. Смойте прохладной водой.

Средство от грибка стопы

Грибок стопы — крайне неприятное заболевание, при котором нужно исключить появление влаги на зараженной поверхности. С этой задачей отлично справляется крахмал из кукурузы. Эффективный и действенный порошок быстро готовится в домашних условиях, при этом его можно хранить в стеклянной банке и наносить каждый раз после душа/смены носков.

Смешайте в стеклянной банке 1 стакан кукурузного крахмала с 15 каплями масла чайного дерева, которое является мощным противогрибковым эфирным средством.

Сделайте пластилин

Когда мы рассказывали о керамической флористике, то упомянули, что с помощью кукурузного крахмала и строительного герметика можно сделать молды для цветов (подробности здесь). Но крахмал также подходит для создания домашнего пластилина. Для этого нужно перемешать его с пищевым красителем и клеем ПВА (соотношение крахмал/клей 2:1). Масса должна получиться пластичной и тягучей. Подробную инструкцию с картинками вы также найдете здесь.

Наполнитель для кошачьего туалета

Если в вашем доме живет четвероногий друг, вы точно знаете: как бы часто ни менялся наполнитель в лотке, специфический аромат все равно будет витать по квартире. В этом случае не обойтись без кукурузного крахмала — он поглощает запахи. Добавьте немного крахмала в наполнитель, и вы сразу заметите улучшения.

Домашний дезодорант

Отличный и, главное, полностью натуральный дезодорант готовится на основе кокосового масла. Вам понадобятся ⅓ чашки масла кокоса, ¼ чашки пищевой соды, ¼ чашки порошка из марантового корня, 4 столовые ложки кукурузного крахмала и эфирные масла (масло чайного дерева, сладкого апельсина, корицы). Итак, план таков:

Смешайте в миске пищевую соду, кукурузный крахмал и порошок из марантового корня. Добавьте кокосовое масло и все хорошенько перемешайте. Добавьте 5-10 капель выбранного эфирного масла.

Освежитель для ковровых покрытий

С помощью крахмала из кукурузы можно освежить ковровые покрытия, улучшить их вид и придать им свежий запах. Вам понадобятся чашка крахмала, чашка пищевой соды, 30 капель любого эфирного масла (именно оно будет отвечать за аромат). Поместите все ингредиенты в контейнер, закройте его и встряхните, чтобы составляющие перемешались. Оставьте смесь на ночь: сода и кукурузный крахмал должны пропитаться маслом. Перед применением слегка намочите ковер, нанесите освежитель, оставьте на 15 минут, а затем уберите при помощи пылесоса.

Присыпка для детей при дерматите

На протяжении десятилетий кукурузный крахмал служит лекарством от детского дерматита. Это нежное и эффективное средство снимает воспаления от подгузников. Многие педиатры рекомендуют заменить крахмалом детские присыпки, в составе которых есть тальк, — учитывая результаты исследований, подтвердившие, что его длительное использование способно спровоцировать рак, идея выглядит вполне разумной.

Как же применять кухонное средство? Высыпьте немного кукурузного крахмала на чистую руку и нанесите на кожу малыша похлопывающими движениями. Старайтесь, чтобы ребенок не вдыхал воздух, в который поднимаются частицы крахмала, и избегайте мест с кровоточащими ранками.

Сухой шампунь

Что должен делать сухой шампунь? Удалять жир, из-за которого голова смотрится грязной. И с этой задачей отлично справляется всепоглощающий кукурузный крахмал, после использования которого волосы выглядят свежими и чистыми.

Существует два рецепта сыпучего средства. Для первого вам понадобятся ¼ стакана органического кукурузного крахмала, 5 капель любого эфирного масла и старая кисть для макияжа (ей вы будете наносить шампунь).

Добавьте эфирное масло в кукурузный крахмал, перемешайте с помощью ложки. Нанесите порошок кистью на засаленные корни волос, расчешите их как обычно.

Остатки смеси можно хранить в баночке от крема.

Для второго варианта шампуня возьмите 1 чашку теплой воды, ¼ чашки кукурузного крахмала, ¼ чашки спирта/водки и эфирное масло.

Смешайте все ингредиенты в маленькой бутылке с распылителем (например, от укладочного средства), хорошо перемешайте и распылите на корни/грязные участки. Высушите и уложите волосы привычным образом.