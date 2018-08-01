Морковный салат с питой 

Кладезь витамина А!
Количество порций: 2 Время приготовления: 20 Минут
Ингредиенты
Морковь крупная — 1 штука
Пита — 2 штуки
Сыр сливочный мягкий — 150 грамм
Куркума — 0,5 чайных ложки
Паприка — 0,5 чайных ложки
Лимон (сок) — 1 столовая ложка
Соль морская — по вкусу
Перец черный — по вкусу
Способ приготовления
Для морковного салата очистите морковь и нарежьте тонкими кружочками. Вскипятите немного воды и отварите морковь, 5–7 минут. Слейте воду, обсушите морковь на салфетке.
Смешайте в чаше морковь, лимонный сок и специи, поставьте в холодильник минимум на час или на ночь.
Подавайте морковь на мягком сыре с кусочками питы, подогретыми на гриле.