Морковный салат с питой

Кладезь витамина А!

Количество порций: 2 Время приготовления: 20 Минут

Ингредиенты

Морковь крупная — 1 штука

Пита — 2 штуки

Сыр сливочный мягкий — 150 грамм

Куркума — 0,5 чайных ложки

Паприка — 0,5 чайных ложки

Лимон (сок) — 1 столовая ложка

Соль морская — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Способ приготовления

Для морковного салата очистите морковь и нарежьте тонкими кружочками. Вскипятите немного воды и отварите морковь, 5–7 минут. Слейте воду, обсушите морковь на салфетке.

Смешайте в чаше морковь, лимонный сок и специи, поставьте в холодильник минимум на час или на ночь.

Подавайте морковь на мягком сыре с кусочками питы, подогретыми на гриле.