Яна Кошкина отказалась от продуктов

Яна ответила на многочисленные вопросы подписчиков о питании. Девушка призналась, что от еды особого удовольствия не получает, поэтому может обойтись и без нее.

Кошкина сообщила, что совсем недавно одержала победу над пристрастием к сладостям. Ранее актриса и телеведущая не могла жить без жевательных конфет и молочного шоколада. Но уже полгода Яна живет без этой вредной привычки. Кошкина не любит фрукты и мясо. Правда, иногда может позволить кусочек курочки или индейки. Актриса предпочитает блюда без соли.

Среди продуктов, которым стройная молодая актриса отдает предпочтение — крупа киноа, богатая различными витаминами, креветки в любом виде, макароны из твердых сортов пшеницы, улитки по-бургундски и бурый рис. Единственный «жирный» продукт в рационе Яны — сыр. Кошкина посчитала, что поклонники зря спросили ее о питании, поскольку оно явно не соответствует норме.