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Яна Кошкина отказалась от продуктов
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Яна Кошкина отказалась от продуктов 

Russianshowbiz.info 40 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Яна ответила на многочисленные вопросы подписчиков о питании. Девушка призналась, что от еды особого удовольствия не получает, поэтому может обойтись и без нее.
Кошкина сообщила, что совсем недавно одержала победу над пристрастием к сладостям. Ранее актриса и телеведущая не могла жить без жевательных конфет и молочного шоколада. Но уже полгода Яна живет без этой вредной привычки. Кошкина не любит фрукты и мясо. Правда, иногда может позволить кусочек курочки или индейки. Актриса предпочитает блюда без соли.
Среди продуктов, которым стройная молодая актриса отдает предпочтение — крупа киноа, богатая различными витаминами, креветки в любом виде, макароны из твердых сортов пшеницы, улитки по-бургундски и бурый рис. Единственный «жирный» продукт в рационе Яны — сыр. Кошкина посчитала, что поклонники зря спросили ее о питании, поскольку оно явно не соответствует норме.
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