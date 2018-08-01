5 продуктов, которые опасно есть в жару

Почему в жару важно не пропускать завтраки и обеды, и чем заменять свежевыжатые соки? Диетолог Алла Манайкина — о базовом летнем рационе и продуктах, которые стоит занести в пищевой бан-лист.

Летом старайтесь полноценно питаться в течения дня, не игнорируя обеды и перекусы (даже если не хочется). Иначе вечером, когда жара спадет, вам захочется съесть первое, второе, а потом десерт! Чтобы этого не случилось, плотно завтракайте. Это может быть любая крупа, творог или омлет (схема годится и для тех, кто хочет похудеть). А перекусывать я советую фруктами и овощами. Сухофруктами и орехами вы сможете насладиться и зимой. Хотя и против них я ничего не имею: растительные жиры усваиваются намного лучше животных.

Красное мясо

Не рекомендую увлекаться продуктом в жару, потому что мясо долго усваивается и расходует много энергии на переваривание. Красное мясо в большей степени оказывает «специфическое динамическое действие» и повышает температуру тела. А в жару дополнительный «подогрев» организма ни к чему! Это же относится ко всей копченой, жирной еде, кондитерским изделиям, в составе которых есть маргарин и прочие жиры.

Вместо этого ешьте птицу и морепродукты — они усваиваются легче. Плюс, делайте ставку на овощи и фрукты — все, что содержит клетчатку.

Соленая пища

Соленая пища нарушает водный баланс. Сколько бы воды вы ни выпили, из-за большого количества соли, организм не сможет ее использовать и будет задерживать жидкость. Это и приводит к отекам. Откажитесь от соленого арахиса как перекуса и всегда смотрите состав продуктов. Например, в творожных сырах для салатов (вроде феты) всегда много соли. Но ее количество у разных производителей может отличаться. Чем соль ближе к концу списка ингредиентов, тем лучше.

Несвежие продукты

Не наготавливайте еду на неделю вперед. Приготовили — съели! Это касается, как домашних блюд, так и перекусов с собой. Во втором случае не советую брать на работу кисломолочные продукты и салаты со сложными заправками — все это может испортиться за пару часов. Заправляйте салаты растительными маслами. Сметана или греческий йогурт — тоже неплохо, но они в разы сокращают срок годности блюда в жару. А майонез и вовсе ваш организм с трудом переварит.

Многие пытаются утолить жажду соком, но получают обратный эффект. Я имею в виду даже свежевыжатые соки (о пакетированных не идет и речи). Они также содержат огромное количество фруктозы, которая наоборот стимулирует жажду.

В жару пейте теплые напитки (например, зеленый чай): 10-15 минут и вы почувствуете гораздо большее облегчение, чем от холодных лимонадов. Этого же правила придерживайтесь и на отдыхе. Подробнее о питании на курортах «все включено» я рассказывала тут.

Конечно, пополнять запас жидкости надо простой водой и супами. А еще можно выпивать поллитра столовой минеральной воды, чтобы восполнять макро— и микро-элементы, которые мы теряем вместе с потом.

Алкоголь

Он обезвоживает организм — в жару этого нельзя допускать!