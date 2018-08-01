Сезон бахчевых: польза и вред арбуза

В столице стартовал арбузный сезон. На прилавках магазинов уже появились бахчевые, а на улицах открылись точки продажи. «Вечерняя Москва» рассказывает подробнее о пользе этого плода семейства тыквенных.

Ежегодно, когда наступает сезон бахчевых, в народе появляются слухи об арбузной диете. Фитнес-тренер Андрей Родионов считает, что не стоит с ней переусердствовать.

— Творожные, фруктовые, чечевичные — каких только диет не бывает. По факту, употребление только одного продукта в пищу может вызвать проблемы со здоровьем. Если вы хотите похудеть, то не стоит есть, к примеру, только арбузы. Для этого необходимо следить за калориями и разработать систему питания, подходящую конкретно Вам, лучше всего вместе с профессионалом — диетологом, — рассказал Андрей Родионов. — В арбузах, как известно, содержится много жидкости. Если вы будете есть их очень много, при этом выпивая по несколько чашек кофе в день или употребляя соленую пищу, то вода будет задерживаться в организме, а это может привести к плохим последствиям.

С другой стороны, благодаря высокому содержанию жидкости, арбузы можно использовать вместо воды, восполняя суточную норму жидкости в организме.

— Они низкокалорийные. Арбузы не содержат сложных углеводов, в отличие от других ягод и фруктов, приводящих к набору веса, — пояснил Андрей Родионов.

Кроме того, в арбузах высокое содержание фолиевой кислоты, которая необходима для роста и развития иммунной и кровеносной систем. Однако и в этом случае не нужно усердствовать — процессы, в которых применяется фолиевая кислота организмом практически невозможно отследить по состоянию самочувствия или внешнему виду человека. Других витаминов в этих бахчевых не так много.

Если вам хочется сделать что-то необычное из арбуза, «Вечерняя Москва» предлагает рецепт летнего сорбета.

Для этого потребуется 700 грамм мякоти арбуза, 150 грамм сахара и один лимон. Нарежьте фрукт на дольки или кубики и освободите от косточек. После этого прокрутите арбуз в блендере и добавьте сахар. Не заливайте воду, а то сорбет получится водянистым. Добавьте сок лимона. Когда сахар растворится, разлейте десерт по стаканам и оставьте в морозилке до полного застывания. Приятного аппетита!