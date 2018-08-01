Ученые выяснили как снизить тягу к мясу у женщин

Изображения молодых животных снижает влечение людей к мясу, выяснили ученые Университета Ланкастера и Университетского колледжа Лондона, добавив, что эффект намного сильнее у женщин.

Ведущий исследователь Джаред Пьяцца объясняет, что в эксперименте участвовали мужчины и женщины, которым показывали изображения телят, поросят, ягнят и других животных. «Мы обнаружили, что и мужчины, и женщины находят, что они являются милыми и уязвимыми, и испытывают к ним чувство нежности и тепла», говорят эксперты. Эти положительные чувства по-разному влияют на участников, и в результате мужчины испытывают гораздо меньшее снижение аппетита к мясу.

По мнению Пьяцца, это может быть связано с тем, что женщины часто принимают на себя роль опекунов, даже сегодня в современном западном обществе. «Наши результаты могут отражать большую эмоциональную настройку женщин в отношении младенцев и, как следствие, их склонность больше сопереживать молодым животными. Кроме того, мясо связано с мужественностью и образом мужчин, потребляющих этот продукт для мышечного белка, наряду с представлениями мужчины как охотника», говорит Пьяцца.

Эксперты утверждают, что группам защиты животных можно сосредоточиться на таких изображениях в своих кампаниях, особенно когда речь идет о молодых женщинах. В ходе исследования участникам показали мясное блюдо и фото животного (теленка или быка, кенгуренка или взрослого кенгуру). Участникам сказали, что при приготовлении использовалось мясо изображенного животного.

"Мы обнаружили, что мужчины и женщины отличались тем, насколько аппетитным они считали мясные блюда, когда оно показывалось вместе с изображением молодого животного, причем аппетит женщин к мясу намного ниже", добавили ученые. Затем добровольцев попросили оценить аппетит к мясу, когда им было представлено изображение либо теленка, либо коровы. Мясное блюдо стало менее аппетитным после того, как люди смотрели на изображения теленка. В целом эффект был сильнее для женщин по сравнению с мужчинами.