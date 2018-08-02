Повышенный холестерин у ребенка: причины, симптомы и лечение

Узнайте, по каким причинам у ребенка повышается уровень холестерина, сколько его должно быть в норме, какие анализы нужно сдать и как при этом правильно питаться.

Такое понятие как холестерин редко связывают с детским здоровьем, родители считают, что его уровень может повышаться только у людей в зрелом возрасте. Это абсолютно неверно.

Дарья Александровна Долинская, врач функциональной диагностики, педиатр, кардиолог сервиса «Педиатр 24/7» (стаж работы 6 лет), рассказала «Летидору», какой в норме должен быть холестерин у детей в разном возрасте, какие анализы нужно сдать, чтобы проверить его уровень, почему он повышается и какие продукты лучше исключить из рациона ребенка.

Что такое холестерин

Холестерин — органическое соединение, по структуре это природный жирный спирт. Он играет жизнеобеспечивающую роль в организме, выполняет много важных функций: входит в состав клеточных мембран, необходим для выработки витамина Д, стероидных гормонов, желчных кислот.

Около 80% холестерина вырабатывается в организме человека и 20% поступает с пищей.

При нормальном обмене веществ, когда холестерин поступает с пищей в избыточном количестве, образование собственного холестерина ограничивается.

Что считается нормой

Норма холестерина у детей:

0-1 месяц — 1,6-3,0 ммоль/л,

1 месяц-1 год — 1,8-3,7 ммоль/л,

1 год-12 лет — 3,7-4,5 ммоль/л,

старше 12 лет и у взрослых норма до 5 ммоль/л.

Уровень холестерина в пределах данных значений является оптимальным для организма с точки зрения снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений.

Почему уровень холестерина повышается

Прежде всего высокий уровень холестерина у детей часто связан с таким заболеванием, как наследственная гиперхолестеринемия. В целом это даже не заболевание как таковое, а скорее состояние или симптом, из-за которого нарушается работа сердца и кровеносных сосудов, которые его питают.

Гиперхолестеринемия может достаться ребенку по наследству от одного из родителей, что связано с повреждением генов.

Реже у подростков повышение холестерина крови происходит из-за неправильного питания и гиподинамии (малоподвижного образа жизни).

Но чаще в группе риска оказываются дети с ожирением или избыточной массой тела.

Их число стремительно растет, врачи говорят, что около 15-18% современных детей страдает ожирением, хотя еще в конце прошлого века такой диагноз получали только 2-3%.

Поэтому в эпоху фастфуда родителям стоит внимательнее следить за рационом своих детей, стараться составлять меню так, чтобы по возможности исключать или хотя бы ограничивать продукты, с которыми холестерин поступает в организм в избытке.

Как проверить уровень холестерина

Если есть подозрение на то, что холестерин у ребенка выше нормы, то нужно сдать кровь — из вены и строго натощак.

Кроме проверки общего уровня холестерина рекомендовано также сдавать анализ крови на триглицериды, ЛПНП (липопротеиды низкой плотности), ЛПВП (липопротеиды высокой плотности), индекс атерогенности, чтобы оценить риск развития сердечно-сосудистого заболевания.

Что можно и нельзя есть, когда уровень холестерина повышен

Большое количество холестерина содержится в желтке куриного яйца, говяжьих мозгах, печени, красной икре, сливочном масле, языке, крабах, креветках.

Вот какие продукты рекомендуется заменить или исключить совсем, если у ребенка повышенный уровень холестерина:

обычный белый хлеб заменить на цельнозерновой или из муки грубого помола;

супы на мясном бульоне заменить на овощные;

яичницу исключить, но можно употреблять белок отварного куриного яйца;

сало, сливочное масло, маргарин заменить любыми растительными маслами;

жирное мясо, любые колбасы исключить полностью, но регулярно включать мясо курицы, индейки, кролика, причем готовить его без кожи;

из орехов отдать предпочтение грецким, соленые фисташки и арахис исключить;

жареные овощи, особенно картофель, заменить на свежие или отварные;

из напитков можно употреблять фруктовые и ягодные морсы, чай, кофе без молока;

майонез и соусы на сметане следует исключить, лучше использовать специи, также допускается небольшое количество несоленых соусов.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!