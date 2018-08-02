Главный диетолог Москвы предупредила об опасности детского вегетарианства

«В настоящий момент мнения специалистов о вегетарианстве диаметрально противоположны. С одной стороны, имеются большие регионы, в которых культура вегетарианства формировалась на протяжении тысячелетий. Это регионы с теплым климатом, где есть большое разнообразие растительных источников пищи, в том числе с высоким содержанием белка. Имеются отдельные научные исследования, в которых показана связь классического вегетарианства со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. С другой стороны, вегетарианство — это разновидность ограничительного типа питания. При этом достаточно сложно обеспечить организм всеми питательными веществами, прежде всего белком и витаминами, тем более, если говорить о более строгих типах вегетарианства, отличающихся от классического лакто-ово-вегетарианства, при котором наряду с растительными продуктами в пищу можно употреблять яйца и молочные, кисломолочные продукты», — пояснила А. Стародубова.

Она подчеркнула, что несбалансированное, непродуманное, неправильное питание всегда негативно сказывается на здоровье и может приводить к возникновению анемии, обострению гастрита и язвенной болезни желудка, а также других проблем желудочно-кишечного тракта, дефициту мышечной массы, слабости, утомляемости, снижению иммунитета и целому ряду других проблем со здоровьем.

«Особенно опасно вегетарианство в детском возрасте. Белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы жизненно необходимы ребенку для нормального роста и развития. Но чем больше ограничений, тем сложнее обеспечить полноценный рацион, а неполноценное питание связанно с катастрофическими рисками для здоровья ребенка в настоящем и будущем», — уточнила А. Стародубова.

По ее словам, детей с раннего возраста необходимо приучать к полноценному здоровому питанию: есть достаточное количество овощей и фруктов, знать какие продукты нужно есть ежедневно, а какие ограничивать. В рационе ребенка также обязательно должны быть продукты — источники полноценного белка, к которым относятся молочные и кисломолочные продукты, яйца, мясо, птица, рыба и другие.

«Решение стать вегетарианцем должно быть взвешенным и осознанным поступком взрослого человека. Это не просто отказ от мяса и рыбы, как это часто воспринимается обывателями. Для того чтобы новый вариант питания оказывал на здоровье только положительное влияние, рацион должен быть сбалансирован и оптимален, профессионально рассчитан врачом-диетологом на конкретного человека с учетом его состояния здоровья, индивидуальных потребностей, образа жизни, режима физической активности», — резюмировала А. Стародубова.