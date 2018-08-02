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Москвичей предупредили об опасности детского вегетарианства
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Москвичей предупредили об опасности детского вегетарианства 

Мослента 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предупредила об опасности детского вегетарианства. Об этом она рассказала агентству «Москва».
По словам Стародубовой, есть регионы, где культура вегетарианства формировалась на протяжении тысячелетий. В частности, речь идет о регионах с теплым климатом, где есть большое разнообразие растительных источников пищи, в том числе с высоким содержанием белка. Однако вегетарианство — это разновидность ограничительного типа питания, при котором достаточно сложно обеспечить организм всеми питательными веществами.
«Особенно опасно вегетарианство в детском возрасте. Белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы жизненно необходимы ребенку для нормального роста и развития. Но чем больше ограничений, тем сложнее обеспечить полноценный рацион, а неполноценное питание связанно с катастрофическими рисками для здоровья ребенка в настоящем и будущем», — пояснила она.
Диетолог отметила, что детей с раннего возраста необходимо приучать к полноценному здоровому питанию. В рационе ребенка обязательно должны быть источники полноценного белка, к которым относятся молочные и кисломолочные продукты, яйца, мясо, птица, рыба и другие.
«Решение стать вегетарианцем должно быть взвешенным и осознанным поступком взрослого человека. Это не просто отказ от мяса и рыбы, как это часто воспринимается обывателями», — заключила Стародубова.
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