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Разогнать метаболизм за 5 минут: утренние привычки, которые ускоряют обмен веществ
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Разогнать метаболизм за 5 минут: утренние привычки, которые ускоряют обмен веществ 

Домашний очаг 52 минуты назад
Фото: Домашний очаг
Хотите ускорить свой обмен веществ и заставить свой организм каждый день сжигать на 200-500 калорий больше? Попробуйте каждое утро делать эти пять несложных действий — и увидите впечатляющую разницу уже через неделю. Зарядка на свежем воздухе
Утренняя гимнастика — это не только заряд бодрости и отличный способ проснуться, но и настоящий мотор для вашего метаболизма. Именно утренние упражнения разогревают обмен веществ, и в течение всего дня ваш организм перерабатывает жир в энергию особенно интенсивно. А если делать зарядку на улице, она будет еще эффективнее: именно утренний солнечный свет стимулирует метаболизм. Всего 20 минут активности с утра — и ваше тело превращается в маленький, но очень эффективный завод по переработке жира в энергию. Повышение нагрузки
Хотите, чтобы ваш организм в течение дня сжигал на 200 калорий больше, чем обычно, а вы ничего для этого не делали? Добавьте к вашей утренней гимнастике 2,5 минуты интенсивных физических нагрузок. Например, бег на короткую дистанцию на пределе скорости. Или отжимания. Или прыжки через скакалку. Всего 2,5 минуты — и весь день ваш организм не запасает жир, а сжигает его. Волшебство!Правильный завтрак
Не позднее, чем 40 минут спустя после пробуждения вы должны съесть свой завтрак — и он должен быть плотным и здоровым. Яйца, овсянка, творог, свежие овощи и фрукты — идеальные продукты, с которых стоит начинать день. И не забывайте о чашечке кофе — это лучший напиток для вашего метаболизма. Если, конечно, не увлекаться. Силовая тренировка
Всего 10 минут в неделю достаточно для того, чтобы ваш обмен веществ работал как часы. Наращивание мышц требует больше калорий, чем просто сжигание жира — а значит, ваш метаболизм будет активнее. Больше фруктов!
Про белки и злаки в качестве перекусов уже все знают, а вот про полезные свойства фруктов и ягод, которые богаты антиоксидантами, часто забывают. Между тем эти вещества помогают нормализовать даже сбитый обмен веществ. Свежие фрукты и ягоды в качестве перекуса — это вкусно, просто и очень полезно. В том числе и для фигуры.
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