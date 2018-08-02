Как ведет себя организм когда не хватает витаминов

Даже относительно незначительная нехватка витаминов или микроэлементов всегда дает о себе знать. Наш организм тут же реагирует на данный фактор посредством симптомов, которые каждый человек способен обнаружить у себя самостоятельно. Тем не менее не следует забывать о том, что в случае подозрения на гиповитаминоз, все же в первую очередь лучше обратиться за консультацией к специалисту.

Кожные покровы

Кожные покровы, пожалуй, быстрее других органов реагируют на неправильное питание. Если на коже появились высыпания, то, скорее всего, вам не хватает витамина В7 (биотин). Именно биотин регулирует жирность кожи, поэтому его недостаток тут же отражается на нашем лице. Кроме специальных медикаментозных средств и пищевых добавок, которые вам выпишет доктор, следует включить в меню грибы, шпинат, отварной картофель, цветную капусту, яйца и сыры.

Если в уголках ваших губ часто появляются трещинки, то, вернее всего, организм требует витаминов В2, В3, В12, а также железо и цинк. Именно их вам и необходимо восполнить. Поэтому непременно налегайте на птицу, рыбу (особенно полезен лосось), яйца, бобовые.

Ротовая полость

Неприятный запах изо рта может свидетельствовать о нехватке витамина В3, который содержится в мясе птицы, говядине, печени, морской рыбе, бобах и зародышах пшеницы.

Нередки случаи, когда источником несимпатичного аромата являются больные зубы. Если они без причины разрушаются, крошатся и шатаются, то наверняка вашему организму недостает витамина D. Так что ешьте больше рыбы, молочных продуктов, цитрусовых, риса, винограда, бобов.

Язвочки на языке или внутренней стороне щек могут свидетельствовать о нехватке сразу нескольких витаминов P, B6, B2, C, А. Если вы страдаете подобными симптомами, то включите в свой рацион больше печени, птицы, арахиса, рыбы (лосося), а также пшеничную и ячневую крупы, морковь, шпинат, зелень, яйца, капусту, виноград, помидоры, персики и абрикосы.

Глаза

Пожелтевшие белки глаз сигнализируют о нехватке витамина В12. Восполнить его помогут печень (куриная или говяжья), баранина, молоко, рыба (лосось, тунец).

Если вы заметили, что стали хуже видеть в сумерках, то, возможно, вам недостает витамина А. Ешьте морковь, печень (в частности, печень трески), яичные желтки, сливочное масло.

Мелькание мушек перед глазами (в особенности при выполнении резких движений) говорит о том, что вашему организму не хватает витамина D. В этом случае налегайте на яйца, молоко, сыр, творог, печень, морепродукты.

Мышечная ткань

Если вы чувствуете слабость в мышцах, вас мучают боли в голени или судороги по ночам, значит, скорее всего, вам не хватает витаминов В1 и В6. Чтобы избавиться от неприятных симптомов, употребляйте пивные дрожжи, зерно, свинину, бобовые, картофель и морскую рыбу.

У вас часто немеют конечности? Это типичный признак недостатка В6, В9 и В12, которые играют важную роль при доставке кислорода в клетки, отсюда и онемение. Здесь помогут бобовые, морепродукты, мясо птицы и цитрусовые.

Если вы обнаружили у себя те или иные признаки, описанные выше, не спешите заниматься самолечением. Лучше всего обратитесь к врачу. И это не пустые слова. Дело в том, что симптомы гиповитаминоза очень схожи с симптомами других, гораздо более серьезных заболеваний.