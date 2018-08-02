Что будет, если совсем отказаться от горячей еды

Сыроедение — метод питания, который в последнее время находит своих последователей. Не будем говорить о плюсах и минусах поедания всего и вся в сыром виде, но обратимся к другой проблеме: есть все сырым, значит, есть все холодным. То есть, полный отказ от горячей пищи? И как на это отреагирует наш организм?

В середине прошлого века советские медики научным методом определили, что продолжительность переваривания пищи в организме зависит от ее температуры. Теплая переваривается два-три часа. Этого достаточно для полного расщепления белков на аминокислоты, переваривания и всасывания других веществ.

С холодной пищей организм обходится куда проще: он не способен ее переварить и в таком виде быстро отправляет в кишечник для вывода. Непереваренные белки, попав в кишечник, не могут всасываться в его тонкие стенки. Там, где должно быть расщепление углеводов, скапливаются бактерии, которые обычно паразитируют на животных белках. Организм входит в состояние, которые медики называют дисбактериозом. К нему добавляется нарушение обмена веществ, а вслед за ним и ожирение. Естественно, что от порции салата или тарелки окрошки все эти процессы не начнутся. Но постоянно обходиться без горячего организму вряд ли понравится.

Journal of Agriculture and Food Chemistry опубликовал результаты исследований, в которых участвовали две сотни человек. В течение определенного времени они ели только сырые овощи. Последующие исследования показали, что уровень, к примеру, бета-каротина, у них повысился, а содержание ликопина в плазме оказалось ниже среднего. Объясняется это тем, что при термической обработке химические соединения в овощах и фруктах начинают разрываться, в результате чего высвобождаются полезные нутриенты — важные биологические элементы, необходимые организму для нормальной жизнедеятельности. Именно поэтому вареная пища, особенно теплая, усваивается быстрее и является очень полезной для организма.

Стоит отметить, что ликопин содержится в помидорах, красном перце, арбузах, папайе. Он предохраняет организм от раковых заболеваний, снижает риск сердечных приступов. Но совсем отказываться от свежих овощей и фруктов тоже не имеет смысла. Так нужный нашему организму витамин С, который в большом количестве содержатся в них, при варке разрушается.

Кандидат медицинских наук Инна Романюк рассказывает случай из своей врачебной практики. К ней обратились родители девочки-подростка, у которой были явные признаки апатии, вялости, хронической усталости. Ее постоянно мучили расстройства и воспаления. К тому же она страдала от лишнего веса. Причиной всему было нарушение метаболизма. Но что вызвало его? Причину установили после тщательного изучения режима дня и режима питания девочки. Оказалось, что она на протяжении длительного периода обходится без горячей еды. Утром — стакан сока, в обед — фаст-фуд, или холодная котлета, заботливо приготовленная мамой накануне, вечером — тот же сок или молоко с печеньем. Организм оказался не в силах выдержать «холодную атаку» и «откликнулся» нарушением обмена веществ, а затем, как по цепочке, остальными составляющими плохого самочувствия.

Петербургский профессор Елена Булатова говорит, что хронические заболевания, среди которых болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) занимают первое место, стали настоящим бичом для детей. Число заболеваний ЖКТ увеличилось в два с половиной раза, в два раза чаще стали диагностироваться болезни костей и эндокринной системы. Вчетверо больше стало детей с избыточной массой тела. И это только в Санкт-Петербурге. В целом по России процент детей с лишним весом составляет от 22 до 33.

Причина выяснилась в ходе опроса старшеклассников. Порядка 10 процентов из них горячую пищу едят только в выходные, под присмотром мамы. В будние дни школьники обходятся исключительно перекусами. Бутерброды с колбасой, «набег» на пункты быстрого питания с куском холодной пиццы — вот и весь ассортимент блюд. Медики говорят, что это прямой путь к ожирению, запорам, которые нередко приводят к интоксикации организма.

Почему горячая еда необходима для организма, хорошо показывает пример с кашами. Ученые проверили на содержание витаминов и микроэлементов магазинные хлопья, обработанные сахарным сиропом, которые нужно просто залить молоком, и сваренные в домашних условиях обычные крупяные каши. В первых процент полезных веществ приближен к нулю. А домашние каши сохранили весь свой природный набор витаминов и минералов.

За еду по меньше мере не ниже комнатной температуры выступает и традиционная медицина многих стран. Например, Китая и Индии. Местные эскулапы предостерегают от постоянного употребления холодной пищи, так как она, помимо проблем с пищеварением, способна вызвать гормональные расстройства, кожные заболевания.

Холодную пищу даже сравнивают с холодной погодой: та и другая действуют на психику, усиливая тревожность и вызывая депрессию.

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