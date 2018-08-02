Как худеют знаменитости: плюсы и минусы звездных диет 

Сыроедение
Этот метод сейчас очень на слуху. Употребляют в пищу все, что не было очищено, консервировано, химически обработано и нагрето выше 48 градусов такие селебрити, как Гвинет Пэлтроу, Меган Фокс, Стинг. Они считают, что данные манипуляции с продуктами разрушают все полезные свойства, которые только есть на свете. Многие сыроеды даже заменяют животный белок на растительный, что в дальнейшем приводит дефициту железа и витамина В12 в организме. Это запускает процесс хронического низкоуровнего воспаления. Это вызывает нарушения нервной системы, появляется агрессия, у них снижается работоспособность (вот почему так мало фильмов с Меган Фокс выходит!), ухудшается настроение. Более того, если копнуть еще глубже, то мы увидим дефицит микроэлементов. Да и расстройство желудка при поедании одних сырых овощей и фруктов можно заработать.
«Чистое питание»
Австралийская супермодель Миранда Керр придерживается такого метода, как чистое питание, то есть употребляет в пищу продукты без любых переработанных продуктов, глютена, лактозы, сахар. И мы ее за это хвалим! «Чисто» питается большинство спортсменов. Это идеальный вариант для тех, кому наиболее важен внешний вид и рельефность тела. Этим грешат и бодибилдеры. Пожалуй, из всех диет — это самый близкий вариант по отношению к правильному питанию. Однако, обычному человеку прежде чем исключать какое-либо вещество из рациона необходимо четко понимать, есть ли у организма дефицит фермента, перерабатывающий данный компонент питания.
Сейчас существует ряд диагностических процедур, которые с максимальной точностью позволяют могут вычислить те вещества, которые вредят вашему организму и фигуре. А главное, их легко убрать из рациона!
Диета на зеленых соках
А вот жена главного Дэдпула Marvel Блейк Лайвли устраивает себе постоянные разгрузочные дни и недели только на соках и смузи. Причем содержат они только зеленые фрукты и овощи. На самом деле, в этой методике достаточно много положительных моментов. Это помогает активировать метаболизм, улучшить моторики ЖКТ, снизить холестерин. Проблема состоит в том, что многие, услышав о чудо-методе, полностью заменяют свой рацион на зеленые смузи, что, в конечном счете, нарушит углеводный обмен.
Разгрузочные дни — это неплохо, но только после адаптации и привыканию к рациональному и правильному питанию, включающее три основных приема пищи и несколько небольших перекусов. Разгрузочные дни можно делать раз в неделю и использовать в качестве пищи кефир или творог.
Алкалиновая/щелочная диета
Существует теория о том, что благодаря определенной пище можно изменить уровень кислотности тела и крови. В это верит и футболист Том Брэйди, по совместительству муж Жизель Бундхен, а также Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская. Эта теория преобразовалась в алкаиновую диету, которая сейчас стала одной из современных тенденций. Ничего в этой диете плохого нет, но, как и в любой диете, лучше отнеситесь к ней без фанатизма. В рационе снижаются белковые продукты, питание в основном состоит из фруктов, соответственно человек быстро снизит вес. Но, как мы и говорили ранее, данный тип питания не всем показан. Нехватка белка может вызвать кучу проблем. Да и если вы все-таки решите, что это не ваше, то вес вернется очень быстро.
Кетогенная диета
А вот Алек Болдуин и королева Instagram Ким Кардашьян отказывают себе в углеводах в пользу употребления жиров и умеренного количества белков. Тем самым, организм вынужден использовать жиры в качестве основного источника энергии. Но тут нужно понимать, что кетогенная диета основана на повышенном содержании белков и жиров может быть показана только тем пациентам, у которых набор веса идет вследствие нарушения углеводного обмена. Благо, сейчас это легко узнать, сдав анализы на гены питания и несколько показателей биохимического анализа крови. Здесь надо очень тонко чувствовать свой организм. Если при переходе на эту диету чувствуется заметная слабость, плохое самочувствие, непроизвольное колебание частей тела (не замечали за Ким такого?), то лучше повысить уровень углеводов и поискать иной способ снизить вес. Если диета вам подошла, то учитывайте, что подобный тип питания имеет весьма ограниченные сроки и сидеть на ней пожизненно совсем-совсем не рекомендуется.