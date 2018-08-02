Как худеют знаменитости: плюсы и минусы звездных диет

Сыроедение

Меган Фокс, Этот метод сейчас очень на слуху. Употребляют в пищу все, что не было очищено, консервировано, химически обработано и нагрето выше 48 градусов такие селебрити, как Гвинет Пэлтроу Стинг . Они считают, что данные манипуляции с продуктами разрушают все полезные свойства, которые только есть на свете. Многие сыроеды даже заменяют животный белок на растительный, что в дальнейшем приводит дефициту железа и витамина В12 в организме. Это запускает процесс хронического низкоуровнего воспаления. Это вызывает нарушения нервной системы, появляется агрессия, у них снижается работоспособность (вот почему так мало фильмов с Меган Фокс выходит!), ухудшается настроение. Более того, если копнуть еще глубже, то мы увидим дефицит микроэлементов. Да и расстройство желудка при поедании одних сырых овощей и фруктов можно заработать.

«Чистое питание»

Австралийская супермодель Миранда Керр придерживается такого метода, как чистое питание, то есть употребляет в пищу продукты без любых переработанных продуктов, глютена, лактозы, сахар. И мы ее за это хвалим! «Чисто» питается большинство спортсменов. Это идеальный вариант для тех, кому наиболее важен внешний вид и рельефность тела. Этим грешат и бодибилдеры. Пожалуй, из всех диет — это самый близкий вариант по отношению к правильному питанию. Однако, обычному человеку прежде чем исключать какое-либо вещество из рациона необходимо четко понимать, есть ли у организма дефицит фермента, перерабатывающий данный компонент питания.

Сейчас существует ряд диагностических процедур, которые с максимальной точностью позволяют могут вычислить те вещества, которые вредят вашему организму и фигуре. А главное, их легко убрать из рациона!

Диета на зеленых соках

А вот жена главного Дэдпула Marvel Блейк Лайвли устраивает себе постоянные разгрузочные дни и недели только на соках и смузи. Причем содержат они только зеленые фрукты и овощи. На самом деле, в этой методике достаточно много положительных моментов. Это помогает активировать метаболизм, улучшить моторики ЖКТ, снизить холестерин. Проблема состоит в том, что многие, услышав о чудо-методе, полностью заменяют свой рацион на зеленые смузи, что, в конечном счете, нарушит углеводный обмен.

Разгрузочные дни — это неплохо, но только после адаптации и привыканию к рациональному и правильному питанию, включающее три основных приема пищи и несколько небольших перекусов. Разгрузочные дни можно делать раз в неделю и использовать в качестве пищи кефир или творог.

Алкалиновая/щелочная диета

Существует теория о том, что благодаря определенной пище можно изменить уровень кислотности тела и крови. В это верит и футболист Том Брэйди , по совместительству муж Жизель Бундхен , а также Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская. Эта теория преобразовалась в алкаиновую диету, которая сейчас стала одной из современных тенденций. Ничего в этой диете плохого нет, но, как и в любой диете, лучше отнеситесь к ней без фанатизма. В рационе снижаются белковые продукты, питание в основном состоит из фруктов, соответственно человек быстро снизит вес. Но, как мы и говорили ранее, данный тип питания не всем показан. Нехватка белка может вызвать кучу проблем. Да и если вы все-таки решите, что это не ваше, то вес вернется очень быстро.

Кетогенная диета