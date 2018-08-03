В России предотвратили 19 терактов за полгода

В России с начала 2018 года предотвращено 19 террористических актов. Такие данные привел первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман во время заседания коллегии Генпрокуратуры , сообщает ТАСС

Как подчеркнул Александр Буксман, 19 терактов были предотвращены на стадии приготовления и покушения. При этом он отметил тенденцию сокращения преступлений террористического характера.

По подсчетам надзорного ведомства, за первые шесть месяцев 2018 года число таких выявленных преступлений снизилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, впервые за несколько лет генпрокуратура зафиксировала снижение преступлений экстремистского характера, сообщил Александр Буксман.

Напомним, в прошлом году в стране было предотвращено почти 70 преступлений террористической направленности. В их числе — 25 терактов, которые планировалось осуществить в массовых местах и на важных объектах.