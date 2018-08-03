В России предотвратили 19 терактов за полгода 

В России с начала 2018 года предотвращено 19 террористических актов. Такие данные привел первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман во время заседания коллегии Генпрокуратуры, сообщает ТАСС.
Как подчеркнул Александр Буксман, 19 терактов были предотвращены на стадии приготовления и покушения. При этом он отметил тенденцию сокращения преступлений террористического характера.
По подсчетам надзорного ведомства, за первые шесть месяцев 2018 года число таких выявленных преступлений снизилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, впервые за несколько лет генпрокуратура зафиксировала снижение преступлений экстремистского характера, сообщил Александр Буксман.
Напомним, в прошлом году в стране было предотвращено почти 70 преступлений террористической направленности. В их числе — 25 терактов, которые планировалось осуществить в массовых местах и на важных объектах.