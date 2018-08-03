10 важных вопросов о первом прикорме

1. Как определить, готов малыш к прикорму или нет? Когда стоит отложить его, а когда наоборот — начать до шести месяцев?

Когда начинать — это один из самых важных вопросов, который стоит перед родителями. Одни источники советуют вводить прикорм строго после 6 месяцев, другие рекомендуют начинать в 4 месяца, старшие родственники вспоминают о том, как вводили прикорм уже в месяц… При этом уже семь лет назад, в 2011 году, в России была принята и одобрена Союзом педиатров Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в РФ. В этом документе первый прикорм рекомендуется вводить в интервале от 4 до 6 месяцев, ориентируясь на индивидуальную готовность самого ребенка. Прикорм можно начинать вводить, если:

ребенок удвоил свой вес при рождении

умеет есть с ложки, не выталкивая ее языком

умеет сидеть на коленях у родителей, не заваливаясь вперед или вбок

проявляет активный интерес к еде в тарелках родителей, пытается ее попробовать.

Как правило, все эти умения формируются ближе к 5-6 мес 2. С чего все-таки стоит начинать прикорм? Овощи «как бабушка», кефир «как Комаровский» или кашки?

Начинать прикорм с кефира категорически не рекомендуется. Это неадаптированный продукт, который может провоцировать серьезные нарушения работы кишечника, если вводить его раньше 8 месяцев. В остальном выбор первого продукта — как и времени начала прикорма! — всегда индивидуален.

Если прикорм вводится с 4 месяцев, или если у ребенка склонность к запорам, или если отмечается избыточный набор веса, то первым прикормом будут низкоаллергенные овощные пюре.

Для детей, начинающих прикорм в 6 месяцев, при склонности к разжижению стула, при недостаточной прибавке веса первым прикормом лучше выбирать низкоаллергенные кашки.

А детям, например, находящимся в группе риска по развитию анемии, педиатр может порекомендовать начинать прикорм в 6 месяцев вообще с мясных пюре. Все индивидуально.

3. Как выбрать безопасный и полезный продукт для первого прикорма?

Требования к первому прикорму очень строги.

Это должна быть пища определенной консистенции — не слишком твердой и не слишком жидко. Ведь прикорм — это переходная ступень от жидкого грудного молока или молочной смеси к плотным продуктам и блюдам с общего стола. Соответственно, блюда должны быть достаточно густыми, чтобы их можно было давать с ложечки, но одновременно протертыми, чтобы ребенок не подавился кусочком.

Безопасность. Эти продукты не должны содержать красителей, консервантов, ароматизаторов; не должны быть загрязнены тяжелыми металлами или пестицидами. Ну и, конечно, продукты прикорма должны обеспечивать ребенка необходимым количеством витаминов и минералов.

В домашних условиях обеспечить все эти требования достаточно сложно, поэтому для первого прикорма рекомендуется выбирать пюре и кашки промышленного производства, а потом, после 7-8 месяцев, постепенно знакомить ребенка с продуктами и блюдами домашнего приготовления.

4. Какие овощные пюре и кашки должны быть в первом прикорме?

Традиционно в качестве первого овощного прикорма рекомендуют использовать пюре из кабачков, брокколи или цветной капусты. Первым зерновым прикормом могут выступать безмолочные каши без сахара из гречки, риса или кукурузы.

Надо отметить, что прикорм промышленного производства позволяет выбирать блюда, которые нечасто готовят самостоятельно. Так, в ассортименте прикорма от компании Хайнц, например, есть целая линейка цельнозерновых кашек, в том числе и тех, которые подходят для первого прикорма.

Цельнозерновые каши — это каши, сваренные из целого, ничем не обработанного предварительно зерна. Благодаря этому в них есть все части зерна, включая отруби и зародыш. Это позволяет сохранить все природные полезные компоненты зерна: пищевые волокна из отрубей, витамины, минералы, незаменимые жирные кислоты из зародыша и, конечно, углеводы для сытости из сердцевины зерна.

В качестве первого прикорма можно выбирать цельнозерновые низкоаллергенные кашки из риса или гречки. И потом, продолжать знакомство, используя именно цельнозерновые кашки — линейка очень продумана.

5. А какие каши вводить потом? С глютеном? Я слышала, что глютен вреден, надо ли вообще давать детям такие каши?

Глютен — это один из видов растительных белков. Именно он отвечает за эластичность и упругость теста из пшеничной муки. Наиболее богаты глютеном пшеница, рожь, ячмень (перловка). И не было бы в глютене ничего плохого, если бы не тот факт, что примерно один ребенок из двух-трех сотен страдает полной или частичной непереносимостью этого белка. Таким детям, конечно, нельзя ни глютеновых каш, ни хлеба, ни макаронных изделий — вообще никаких продуктов из пшеницы, ржи и других глютенсодержащих круп.

Однако если заранее оберегать ребенка от глютена и исключать все глютенсодержащие продукты до 12-18 месяцев, то риск развития непереносимости глютена только увеличится! Наоборот, профилактика развития этого состояния заключается в своевременном знакомстве ребенка с глютеном.

И в этом случае нет ничего лучше, чем овсяная каша. Глютен в ней содержится в следовых количествах, в самый раз для первого знакомства с этим белком. Потом, если малыш хорошо переносит овсяную кашу, его можно будет знакомить с мультизерновыми кашками, состоящими из смеси разных круп, в том числе и пшеничной, и ржаной.

Отдельно хотелось бы упомянуть про разные виды пшеничной каши. Самая известная каша из пшеницы — это манка. «Детскую» манную кашку сейчас рекомендуют вводить только после года, слишком много в ней углеводов, слишком часто она провоцирует аллергические реакции. Но есть и совершенно особый вид пшеничной кашки, сделанный не из обычной пшеницы, а из ее более древнего родича — спельты. Спельтовая кашка, особенно цельнозерновая спельтовая каша, которую можно найти у Хайнц, очень богата белком — и при этом содержит глютена заметно меньше, чем обычная пшеничная крупа.

Таким образом, детей рекомендуется знакомить с глютеновыми кашами в 5-9 месяцев, после введения низкоаллергенных каш.

6. С молоком или без? Когда вводить молочные каши: до года или позже?

Здесь все гораздо проще, чем с глютеном. Детям вначале вводят низкоаллергенные кашки, затем безмолочные кашки с глютеном — и потом, после 6 месяцев, малышей можно знакомить с молочными кашками. Молочные каши объединяют в себе всю пользу как зерновых продуктов, так и молока, и гораздо более сытные

Миф о том, что молочные каши можно вводить только после года растет из неправильно понятого утверждения «Молоко можно только после года!». И это действительно так, молоко в качестве питья рекомендуется давать только после 9-12 месяцев. А вот молочные каши и пюре с добавлением молока и сливок можно давать уже с 6 месяцев.

7. Можно ли варить молочные кашки самостоятельно, ведь малыш уже подрос? До какого возраста вообще имеет смысл давать ребенку «детские» каши?

Конечно, можно варить кашу дома, самостоятельно. Надо только учитывать, что домашняя варка молочных каш приводит к разрушению многих полезных веществ, как в молоке, так и в крупе. Да и не из всякой крупы дома сваришь кашку ребенку. Сложно, например, приготовить дома полноценную молочную кашку из смеси трех разных цельнозерновых круп, которая есть в ассортименте Хайнц.

Поэтому многие родители отдают предпочтение специальным кашкам для детского питания. Это обеспечивает ребенка всеми необходимыми пищевыми веществами и заметно экономит время. Многие производители, в том числе и Хайнц, выпускают каши с кусочками и хлопьями для детей от года до трех лет, которые уже умеют жевать.

8. Можно ли давать малышу кашу и на завтрак, и на ужин? После нее он лучше спит.

Конечно, можно. Кашку можно давать один раз в день или делить на два или даже три приема пищи. Главное, не превышать рекомендуемых возрастных объемов: не более 50 гр каши в день для 4-месячного, не более 100-150 гр каши в день для детей 5-6 месяцев и не более 170-200 гр каши в день для детей 7-10 месяцев.

9. В какой очередности вводить другие продукты?

Очередность введения продуктов имеет определенные правила и, одновременно, всегда достаточно индивидуальна.

Вначале ребенка знакомят с низкоаллергенными овощными пюре и низкоаллергенными кашами, потом предлагают ему первые фруктовые пюре и первые мясные пюре, тоже низкоаллергенные. А потом вводят новые виды овощей, каш, фруктов, желток, творог, молочные каши, начинают давать рыбу, кефир, йогурт, постепенно вводят продукты с общего стола и блюда с маленькими мягкими кусочками.

10. Что можно сказать про детей с особенностями здоровья? Как вводить прикорм при аллергии или при непереносимости белков коровьего молока?

Таким детям основу прикорма составляют низкоаллергенные продукты: овощи, фрукты, мясо, каши — причем каши могут быть как обычными, так и цельнозерновыми. Ввод других продуктов должен предварительно обговариваться с аллергологом, который наблюдает ребенка.

При непереносимости белков коровьего молока питание немного проще. Ребенок получает точно такие же овощные, мясные и фруктовые пюре, как все другие дети. А вот от молочных каш придется отказаться, точно также, как и от творога, кефира, йогурта, а в тяжелых случаях даже от телятины и говядины. Заменой молочным продуктам в этом случае выступают грудное молоко, если мама соблюдает диету, или гипоаллергенная молочная смесь. Грудным молоком или гипоаллергенной молочной смесью можно разводить безмолочные кашки, обычные или цельнозерновые.