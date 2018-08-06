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Украинские депутаты потратили сотни тысяч бюджетных гривен на муку
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Украинские депутаты потратили сотни тысяч бюджетных гривен на муку 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Столовая Верховной рады Украины закупила муку вдвое дороже, чем в среднем по стране. Об этом сообщает издание «Наші гроші».
Согласно документам тендера, опубликованного в базе данных, столовая заказала у компании «Фудс Компани Лтд» муку, крахмал, готовое тесто и макароны на общую сумму 720 тысяч гривен. Как отмечает издание, 300 тысяч гривен из этой суммы пошло на покупку муки, один килограмм которой обойдется украинскому парламенту в 15 гривен.
При этом на сайте самой компании-поставщика стоимость муки оказалась значительно ниже — от 7,7 до 10 гривен за килограмм в зависимости от бренда. В среднем же на Украине килограмм муки в среднем обходится в восемь гривен, указывает издание.
В аукционе, кроме «Фудс Компани Лтд», также принимала участие компания «Люксспецметалопоставка». Совладельцем обеих структур является Натальи Вивденко. При этом «Люксспецметалопоставка» не предоставила никаких документов для участия в аукционе.
Также журналисты обратили внимание, что цену в ходе торгов никто не снижал, и в результате стоимость закупки продуктов снизилась всего на 58,5 гривен.
В сентябре 2017 года качеством блюд в столовой озаботились сенаторы российского Совета Федерации, отметив низкое качество пищи и сверхвысокие цены.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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