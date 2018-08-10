Адвокаты избитого в колонии заключенного настаивают на допросе руководства УФСИН

"Да, подали вчера", — сказала она, отвечая на вопрос, подано ли ходатайство к следствию о допросе заместителей начальника регионального ведомства Юрия Баринова и Александра Степанищева.

Бирюкова уточнила, что ходатайство по омбудсмену подано в связи с тем, что он посещал колонию после избиения Макарова. Как сообщил ТАСС Бабуркин, он еще не получил повестку и не знает о ходатайствах. «Об этом не знал, если придет повестка, я, разумеется, готов к допросу», — сказал он.

В УФСИН по Ярославской области данную информацию не комментируют.

Дело о пытках в ярославской колонии

Материал о пытках в колонии летом 2017 года был размещен 20 июля на сайте "Новой газеты" . Текст сопровождался десятиминутной видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда «Общественный вердикт». На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова.

Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, 24 июля оно передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Как сообщалось, Макаров неоднократно подвергался пыткам в колониях № 1 и № 8 Ярославля, всего приводилась информация о трех случаях его избиения. В итоге 17 сотрудников ярославской колонии № 1 были отстранены от исполнения обязанностей. Заволжский районный суд Ярославля арестовал 11 фигурантов дела, один находится под домашним арестом по состоянию здоровья.

Макаров был осужден в 2012 году по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Сейчас он находится в ярославской колонии № 8 и должен освободиться в октябре этого года.