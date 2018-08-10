В Петербурге омбудсмен проверит расследования сообщений о пытках 

В Санкт-Петербурге омбудсмен Александр Шишлов проверит расследование о пытках в колониях, пишет АН «Оперативное прикрытие».
Уполномоченный по правам человека обратился в региональные УФСИН, ГСУ СК, а также в городскую и областную прокуратуры. Это связано с заявлениями членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга.
Они в своем докладе указали на то, что государственное расследование не содержит информации о пытках, доказанных в соответствии с действующим законодательством РФ.
Члены ОНК не уверены в эффективности проведенных государством проверок. В связи с этим омбудсмен запросил информацию о результатах проверок.
Уполномоченный сравнит доклад членов ОНК с сообщениями о применении насилия в учреждениях УФСИН. А так же государственное расследование по этим случаям.