В Петербурге омбудсмен проверит расследования сообщений о пытках

В Санкт-Петербурге омбудсмен Александр Шишлов проверит расследование о пытках в колониях, пишет АН «Оперативное прикрытие».

Уполномоченный по правам человека обратился в региональные УФСИН ГСУ СК , а также в городскую и областную прокуратуры. Это связано с заявлениями членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга.

Они в своем докладе указали на то, что государственное расследование не содержит информации о пытках, доказанных в соответствии с действующим законодательством РФ.

Члены ОНК не уверены в эффективности проведенных государством проверок. В связи с этим омбудсмен запросил информацию о результатах проверок.

Уполномоченный сравнит доклад членов ОНК с сообщениями о применении насилия в учреждениях УФСИН. А так же государственное расследование по этим случаям.