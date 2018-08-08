Папа с сыном отлично провели день и объелись, когда мама позвала их на ужин. Это очень ценный урок!

Я вырос в замечательной семье, где мама всегда готовила потрясающие блюда. Когда мне было 15 лет, мы с папой отправились вместе гулять и в тир. Так мы провели весь день, а когда проголодались, то зашли и наелись тако до отвала. У нас был отличный день отца и сына!

Когда мы поехали домой, папа позвонил маме. Она говорит, что приготовила большой ужин, тушеное мясо, если я правильно помню, и была немного раздражена, что мы еще не вернулись. Папа сказал, что мы будем дома через час. Он посмотрел на меня, и я сказал ему, что я не могу даже смотреть на еду прямо сейчас…

Он сказал: «Сынок, иногда в жизни человека бывает такое время, когда нужно что-то делать. Ты пойдешь домой, сядешь и съешь каждый чертов кусочек ужина, который приготовила твоя мама, и я тоже. Мы расскажем ей, как все было хорошо, и поблагодарим ее за приготовление. Так она показывает свою любовь к нам, и мы ценим это.»

И это то, что мы сделали. Я не был полностью голоден, но папа обыграл это, сказав, что я ел слишком много вяленого мяса во время пеших прогулок.

Я никогда не забуду этот жизненный урок. Когда вы понимаете, как человек демонстрирует свою любовь, Вы цените это и показываете свою признательность за это. Спасибо, Пап. Моя мама умерла пару лет назад, но это воспоминание радует меня, когда я думаю об этом.

Это мелочи в жизни, которые имеют значение в конце концов. Не забудьте показать другим, что вы цените их жертвы.