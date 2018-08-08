Ещё
Папа с сыном отлично провели день и объелись, когда мама позвала их на ужин. Это очень ценный урок!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Папа с сыном отлично провели день и объелись, когда мама позвала их на ужин. Это очень ценный урок! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Я вырос в замечательной семье, где мама всегда готовила потрясающие блюда. Когда мне было 15 лет, мы с папой отправились вместе гулять и в тир. Так мы провели весь день, а когда проголодались, то зашли и наелись тако до отвала. У нас был отличный день отца и сына!
Когда мы поехали домой, папа позвонил маме. Она говорит, что приготовила большой ужин, тушеное мясо, если я правильно помню, и была немного раздражена, что мы еще не вернулись. Папа сказал, что мы будем дома через час. Он посмотрел на меня, и я сказал ему, что я не могу даже смотреть на еду прямо сейчас…
Он сказал: «Сынок, иногда в жизни человека бывает такое время, когда нужно что-то делать. Ты пойдешь домой, сядешь и съешь каждый чертов кусочек ужина, который приготовила твоя мама, и я тоже. Мы расскажем ей, как все было хорошо, и поблагодарим ее за приготовление. Так она показывает свою любовь к нам, и мы ценим это.»
И это то, что мы сделали. Я не был полностью голоден, но папа обыграл это, сказав, что я ел слишком много вяленого мяса во время пеших прогулок.
Я никогда не забуду этот жизненный урок. Когда вы понимаете, как человек демонстрирует свою любовь, Вы цените это и показываете свою признательность за это. Спасибо, Пап. Моя мама умерла пару лет назад, но это воспоминание радует меня, когда я думаю об этом.
Это мелочи в жизни, которые имеют значение в конце концов. Не забудьте показать другим, что вы цените их жертвы.
Карельские вести: последние новости
Манник на кефире Бананово-шоколадные маффины Шоколадные корзинки с кремом на завтрак
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Некрасивые супруги знаменитых мужчин2
«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело10
Почему сводит ногу по ночам79
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении10
Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили4
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
11:03
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении
Звёзды
05:24
Как живет британец, который икает уже десять лет
Здоровье
03:27
Звезды, которые уменьшили грудь
Звёзды
03:45
Мужчины, которые не побрезговали пластикой лица
Звёзды
03:20
Фитнес и девушки: выбор направления и тренировки
Здоровье
03:20
Можно ли побороть страх публичных выступлений
Психология
01:10
Подруга обвиняет Степаненко в лицемерии
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение