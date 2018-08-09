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Опасные продукты, запрещенные в разных странах
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Опасные продукты, запрещенные в разных странах 

Рамблер 5 часов назад
Бродя по супермаркету, мы редко вглядываемся в напечатанные на упаковках списки ингредиентов тех или иных продуктов. Между тем, в их составе иногда есть компоненты, которые не просто вредны, а запрещены. Впрочем, иногда запрещённые в одной стране ингредиенты разрешены для использования в другой.
1. Искусственные красители. За последние полвека объёмы применения искусственных красителей в пищевой промышленности возросли на 500 процентов. Многие из них вызывают аллергию, вызывают гиперактивность у детей и даже способствуют возникновению онкологических заболеваний. В ряде европейских стран они уже запрещены, в других государствах продукты с искусственными красителями разрешено продавать при условии наличия этикетки с предупреждением.
2. Мясо, напичканное антибиотиками. В Европу, Россию, Австралию запрещено поставлять мясо от крупнейшего американского производителя куриного мяса Tyson Foods. В какой-то момент выяснилось, что в компании практикуется введение птицам антибиотиков, стероидов, противовоспалительных средств, поэтому правительства ряда стран отказались от продукции Tyson Foods.
3. Олестра, синтетический заменитель жира. Это вещество с нулевой калорийностью, не содержащее холестерин, используется в производстве низкокалорийных продуктов. Олестра затрудняет усвоение витаминов и повышает аппетит. Продукты с ней уже запретили в Канаде и европейских странах.
Женский форум
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