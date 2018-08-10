Самые калорийные фрукты

Фрукты содержат целый набор необходимых для человека элементов — витаминов, минералов, антиоксидантов и пищевых волокон. Научно доказано, что употребление фруктов снижает риск преждевременной смерти от хронических заболеваний, в частности болезней сердца и онкологических образований. Но даже такой полезный продукт нельзя употреблять без ограничений.

Некоторые фрукты содержат настолько много сахаров и калорий, что их употребление можно приравнять к десерту.

Ты не должен отказываться даже от самых калорийных фруктов, но следует осознавать их энергетическую ценность, следить за тем, чтобы она не выходила за пределы дневной нормы калорий.

Авокадо

В одном плоде авокадо содержится 322 калорий и не менее 30 граммов жиров. Это полезные мононенасыщенные жиры, которые должны присутствовать в питании, но в ограниченном количестве. Помимо полезных жиров авокадо содержит нужные для пищеварения пищевые волокна.

Инжир

Пять небольших плодов инжира содержат не менее 150 калорий, а также 35 граммов сахара. Инжир содержит витамин К и марганец, что полезно для здоровья, но его употребление на низкоуглеводных диетах и низкокалорийном питании должно строго контролироваться.

Финики

В 100 граммах фиников без косточек содержится более 50 граммов сахара. Высокое содержание сахара ужасает, но финики обладают свойством замедлять усвоение углеводов. Опасность фиников заключается не в сахаре, а в высокой калорийности, в 100 граммах мякоти присутствует 277 калорий.

Кокос

Мякоть кокоса никого не оставляет равнодушным, она невероятно вкусная, сладка и хрустящая. Кокос — это необычный фрукт, он является источником насыщенных жирных кислот растительного происхождения. В стакане измельченной мякоти кокоса содержится не менее 466 калорий.

Изюм

При изготовлении сухофруктов из фруктов удаляется вода, они становятся более калорийными и сладкими, особенно изюм. В стакане винограда содержится всего 62 калории, а в таком же стакане изюма присутствует уже 429 калорий.

Бананы

В среднем в небольшом банане содержится 121 калорий, но у нас продаются настолько крупные бананы, что их нужно делить на два приема пищи. Высокая калорийность — не повод отказаться от банана, они содержат необходимый для сердца калий.

Чернослив

В черносливе много пищевых волокон, он улучшает работу пищеварения и оказывает содействие похудению. Но при употреблении чернослива важно помнить, что он содержит больше калорий, чем слива, не менее 418 калорий на стакан мякоти без косточек.