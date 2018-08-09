Пищевое отравление у ребенка: симптомы и лечение

Вы вбили в поисковике «пищевое отравление у ребенка». Одно из двух: либо вы делаете доклад на эту тему, либо у вас подозрения, что ваш ребенок съел что-то не то, поэтому ему плохо. Не будем затягивать и разберемся, как распознать пищевое отравление и как с ним справиться.

Классификация пищевых отравлений

Пищевые отравления делятся на две большие категории: микробные и немикробные. К первым относятся отравления, вызванные болезнетворными бактериями или микробами. Сюда относятся:

бактерии группы кишечной палочки;

стафилококки;

ботулиновая палочка;

микроскопические грибы и т. д.

К немикробным отравлениям отнесем те, что вызваны потреблением таких продуктов, которые ядовиты сами по себе (некоторые виды грибов, ягод, сорных трав, икра некоторых видов рыб и молоко животных), и таких, что становятся ядовитыми при определенных условиях. Как правило, в качестве такого условия выступает неправильное хранение или приготовление продуктов.

Как распознать пищевое отравление

Признаки пищевого отравления проявляются в промежутке от 2 до 48 часов после попадания в организм «нехорошего» продукта. Основных признаков немного:

острая боль в животе;

тошнота;

рвота;

понос.

Внимание! Нужно срочно обращаться к врачу, если:

симптомы проявились у ребенка до 3 лет;

продолжаются более 48 часов;

наблюдаются еще хотя бы у одного члена семьи, помимо ребенка;

в рационе присутствовали грибы в любом виде (даже если вы уверены в их качестве).

При этом к симптомам добавляется следующее:

повышение температуры;

двоение в глазах;

невнятная речь;

слабость в мышцах;

трудности с глотанием;

кровь в рвотных массах или кале;

сыпь на коже;

пожелтение кожи или склеров (белков глаз);

в течение 6 часов не произошло мочеиспускания или моча имеет неестественный насыщенно-темный цвет.

Если же вы обнаружили лишь основные симптомы и точно знаете, что ребенок за последние двое суток не ел грибы, не жевал сорняки, никто кроме него не отравился и при этом ваше чадо старше 3 лет, то тогда вы вполне сможете справиться своими силами.

Первая помощь и лечение

Итак, что же делать, если ребенок страдает от пищевого отравления. Прежде всего, следовать двум главным правилам.

Не допускайте обезвоживания! Ребенку нужно давать пить часто, но в небольших количествах. Если вы сразу дадите много жидкости, то стенки желудка растянутся, отчего возникнет давление на пищевод и все выйдет наружу, а организм не получит должного увлажнения. Именно поэтому лучше давать по паре глотков раз в минуту. Но жидкость должна поступать в организм в любом случае, потому что она разбавляет яды, которые попали в почки через мочевыделительную систему, снижая их концентрацию и оберегая почки от множества проблем.

Ни в коем случае не кормите ребенка во время отравления! Ваша задача — вывести вредоносное вещество из организма, а новыми порциями еды вы только оттягиваете этот процесс, усугубляя состояние малыша.

Теперь о том, что нужно делать. Как уже было сказано, ребенку необходимо много пить. Лучше всего подойдет раствор для пероральной регидратации организма. В нем содержится все необходимое, чтобы не допустить обезвоживания. Это могут быть такие препараты, как:

регидрон;

нормогидрон;

гидровит;

хумана электролит;

гатсролит.

Если после употребления испорченного продукта прошло не более 30 минут, то нужно срочно вызвать рвоту. Для начала нужно дать ребенку выпить пару стаканов воды. Если ребенка сильно тошнит, но рвоты не происходит, то нужно помочь ему, засунув два пальца в рот и пошевелить, вызвав рвотный рефлекс, или надавив ложкой на корень языка. В качестве жидкости для питья ни в коем случае нельзя использовать соки, газированную воду, молоко. Лучше всего — раствор для пероральной регидратации, воду, компот. Если ребенок отказывается пить что-то из вышеперечисленного, но страстно желает выпить газировки или что-то еще, то можно дать, но немного, и сильно разбавив водой. Но, по возможности, лучше убедить малыша, что простая водичка полезнее. Температура раствора должна быть равна температуре тела, чтобы все вещества усвоились быстрее. Для того чтобы вывести яды из организма, необходимо также дать ребенку активированный уголь из расчета 1 г угля на 1 кг веса ребенка, т. е. 4 таблетки по 0,25 г на 1 кг ребенка. К тому же сейчас есть новый вид активированного угля, которого нужно меньше, но перед применением такого препарата лучше посоветоваться с врачом. Таблетки можно растворить в воде. Если температура тела больше 38 градусов — нужно снизить ее жаропонижающими средствами. Как такового лечения при пищевых отравлениях не предусмотрено. Однако если причина отравления в грибах и наблюдаются признаки ботулизма, то тогда лечение проходит в инфекционном отделении.

Диета после отравления

После отравления важно в течение 3-5 дней соблюдать правильную диету. Вся пища должна быть термически обработана. Самые оптимальные варианты: варка на пару, варка, тушение, запекание без масла. К тому же пища, по возможности, должна быть измельчена в блендере или перетерта в пюре. Также следует помнить, что еду нужно давать 5-6 раз в день, с перерывом от 2 до 2,5 часов. Возможно, в первые дни ребенок будет есть меньше. В данном случае не надо насильно заставлять доедать то, что не лезет. Теперь о том, что можно, а что нельзя. Можно:

нежирную рыбу (предпочтительнее — морскую);

сухофрукты (инжир, чернослив, курага) и компоты из них;

нежирное мясо (курица, кролик), по возможности лучше ограничить;

яичный желток (вводят постепенно);

овсянку, гречку, рис;

обработанные овощи (морковь, цветная капуста, брокколи, свекла) и фрукты (бананы и печеные яблоки);

подсушенный пшеничный хлеб, галеты, сухарики;

кисломолочные продукты (свежие!): творожок, кефир, йогурт без добавок;

сливочное и растительное масла — их вводят в пищу постепенно, как части блюда, а при добавлении в каши сливочное масло растапливают.

Нельзя:

сладкое;

мучное (кроме того, что в списке «Можно»);

копченое, жирное, жареное;

ячневую, перловую, пшенную и гороховую каши;

бобовые;

любые сырые овощи;

большую часть фруктов: груши, яблоки (сырые), все цитрусовые, виноград;

соки и газированные напитки;

консервацию.

Профилактика

Здесь все очень просто — нужно лишь помнить о простых правилах:

Мыть руки после похода в туалет, после улицы и перед едой (мыло должно контактировать с кожей не менее 30 секунд).

Держать в чистоте посуду и кухонные принадлежности, тщательно чистить и мыть фрукты и овощи.

Соблюдать правила термической обработки и хранения продуктов.

Не употреблять в пищу блюда, которые подозрительно пахнут или на вкус кислые или тухлые. Лучше перестраховаться и приготовить что-то свежее.

Соблюдая эти правила, вы не только избежите пищевого отравления в семье, но еще и привьете культуру здорового питания и правильного поведения детям.