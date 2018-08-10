В Приморье собрали уже более 6 тыс. тонн овощей

Более 6 тыс. тонн овощей собрали в ходе уборочной кампании в Октябрьском, Партизанском и Надеждинском районах приморского края, пишет РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на региональный департамент сельского хозяйства и продовольствия.

«На сегодняшний день мы собрали овощи с площади почти 400 гектаров — более 6 тыс. тонн. Со 177 гектаров — 2,9 тыс. тонн картофеля. При этом урожайность картофеля составляет 163 центнера с гектара, овощей — 155», — следует из сообщения.

В ведомстве добавили, что показатель урожайности в этом году значительно превышает прошлогодний благодаря благоприятным погодным условиям в Приморье.