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В Приморье собрали уже более 6 тыс. тонн овощей
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В Приморье собрали уже более 6 тыс. тонн овощей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Более 6 тыс. тонн овощей собрали в ходе уборочной кампании в Октябрьском, Партизанском и Надеждинском районах приморского края, пишет РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на региональный департамент сельского хозяйства и продовольствия.
«На сегодняшний день мы собрали овощи с площади почти 400 гектаров — более 6 тыс. тонн. Со 177 гектаров — 2,9 тыс. тонн картофеля. При этом урожайность картофеля составляет 163 центнера с гектара, овощей — 155», — следует из сообщения.
В ведомстве добавили, что показатель урожайности в этом году значительно превышает прошлогодний благодаря благоприятным погодным условиям в Приморье.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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