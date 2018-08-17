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Цены на мясо оправдали шашлыками
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Цены на мясо оправдали шашлыками 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Подорожание мяса в России вызвано сезоном шашлыков, из-за которого вырос потребительский спрос. Об этом говорится в письме Минсельхоза, выдержки из которого приводит РБК.
«В весенне-летний период традиционно отмечается тенденция к росту внутренних цен производителей, что связано с сезонным ростом потребления мяса в потребительском секторе («сезон шашлыков»)», — говорится в сообщении.
Подорожание в ведомстве назвали несущественным. По сравнению с прошлым годом оно составило всего 2,5 процента для свинины и 3,1 процента — для мяса птицы. Цены на говядину остались на уровне 2017-го.
Еще одна причина роста цен — падение курса рубля, из-за которого выросли цены на импортную продукцию.
Ранее 17 августа Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повлиять на розничные сети и заставить их повысить закупочные цены на продукцию НСМ (колбасы и полуфабрикаты). По данным организации, затраты мясопереработчиков выросли за счет подорожания сырья: свинины на 30 процентов, курятины — на 35 процентов и говядины — на 25 процентов. В качестве причины они назвали ограничения на импорт некоторых видов мяса.
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Женский форум  Ещё 10 источников 
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