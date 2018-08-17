Цены на мясо оправдали шашлыками

Подорожание мяса в России вызвано сезоном шашлыков, из-за которого вырос потребительский спрос. Об этом говорится в письме Минсельхоза , выдержки из которого приводит РБК.

«В весенне-летний период традиционно отмечается тенденция к росту внутренних цен производителей, что связано с сезонным ростом потребления мяса в потребительском секторе («сезон шашлыков»)», — говорится в сообщении.

Подорожание в ведомстве назвали несущественным. По сравнению с прошлым годом оно составило всего 2,5 процента для свинины и 3,1 процента — для мяса птицы. Цены на говядину остались на уровне 2017-го.

Еще одна причина роста цен — падение курса рубля, из-за которого выросли цены на импортную продукцию.