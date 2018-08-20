Первый пищевой кванториум «Вкусная лаборатория».

В ходе экскурсии школьники пройдут по игровой версии производства ГК «СОЮЗСНАБ». Дети примут участие в игре с элементами квеста, которая охватывает несколько локаций: «Зал шоколада», «Зал ароматов», «Зал заквасок» и другие. Выполняя различные задания на смекалку, внимательность, быстроту реакции, дети в игровой форме познакомятся с деятельностью компании «СОЮЗСНАБ». Дети узнают о технологиях производства кондитерских изделий и молочных продуктов, примут участие в приготовлении шоколада, разберутся, откуда берется йогурт и другие кисломолочные продукты, попробуют себя в роли кондитеров и создадут собственные «вкусные» ароматы, ликвидируют аварию на производстве, а на завершающем этапе станут настоящими шеф-поварами и создадут собственный кулинарный шедевр — торт своей мечты.

В подарок дети получают торт-конструктор и смогут повторить свой кулинарный подвиг с друзьями и родителями!