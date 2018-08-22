Ещё
Ученые рассказали, что нужно для идеального секса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые рассказали, что нужно для идеального секса 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Газета Daily
Американские ученые считают, что качество оргазма напрямую зависит от состояния сердечно-сосудистой системы. По мнению специалистов, чем больше крови поступает к сердцу и жизненно важным для любви органам, тем дольше длится половой акт.
Медики рекомендуют посидеть на диете и отказаться от жирной пищи, чтобы сделать свою сексуальную жизнь яркой. Всего лишь один бургер мгновенно ухудшает работу сосудов, причем требуется целых 6 часов, чтобы клетки восстановились.
Перед свиданием ученые советуют съесть кедровые орехи, арахис, грецкие орехи, миндаль или фисташки. Полезно будет отведать свеклы, овсяной каши, шпината, винограда, яблок, арбуза, лука и чеснока. Хотя, два последних ингредиента лучше не использовать перед романтическим свиданием, пишет Утро.ru.
Ранее ученые установили, что плохой секс не мешает хорошим отношениям.
Новости науки: Ученые: секс на первом свидании необходим
Свободная пресса: последние новости
В Минсельхозе обвинили шашлычный сезон в подорожании мяса Солист Rammstein прокомментировал слух о романе с Лободой и родившемся от него ребенке В красноярском пансионате стариков накормили фекалиями
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виталина появилась на публике с молодым любовником23
Что случится, если приложить к затылку кубик льда?4
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ17
Звезда шоу «Холостяк» потеряла дочь
Можно ли есть просроченные продукты51
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:34
Детишки, заработавшие миллионы
Дети
05:41
Знаменитости, столкнувшиеся с привидениями
Звёзды Психология
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
01:22
Виталина появилась на публике с молодым любовником
Звёзды
00:19
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши
Звёзды Шоу-бизнес
10:24
Скандальные разборки наследников ушедших звезд
Звёзды
07:19
Красавец-жених променял Бузову на мужчину
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение