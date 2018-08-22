Ученые рассказали, что нужно для идеального секса

Американские ученые считают, что качество оргазма напрямую зависит от состояния сердечно-сосудистой системы. По мнению специалистов, чем больше крови поступает к сердцу и жизненно важным для любви органам, тем дольше длится половой акт.

Медики рекомендуют посидеть на диете и отказаться от жирной пищи, чтобы сделать свою сексуальную жизнь яркой. Всего лишь один бургер мгновенно ухудшает работу сосудов, причем требуется целых 6 часов, чтобы клетки восстановились.

Перед свиданием ученые советуют съесть кедровые орехи, арахис, грецкие орехи, миндаль или фисташки. Полезно будет отведать свеклы, овсяной каши, шпината, винограда, яблок, арбуза, лука и чеснока. Хотя, два последних ингредиента лучше не использовать перед романтическим свиданием, пишет Утро.ru.

Ранее ученые установили, что плохой секс не мешает хорошим отношениям.

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